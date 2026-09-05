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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

امدادرسانی هلال‌احمر لرستان به ۱۹ حادثه‌دیده

امدادرسانی هلال‌احمر لرستان به ۱۹ حادثه‌دیده

خرم‌آباد - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان از امدادرسانی هلال‌احمر این استان به ۱۹ حادثه‌دیده طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علی‌محمدی در سخنانی از امدادرسانی نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر لرستان به هفت حادثه طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد و اظهار داشت: پنج مورد از این حوادث مربوط به سوانح ترافیکی بوده است.

وی اظهار کرد: در مجموع این حوادث، ۱۹ نفر دچار حادثه شدند که هفت نفر از آنها مصدوم بودند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان، افزود: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر لرستان در جریان عملیات امدادی، دو نفر از مصدومان را با انجام عملیات نجات فنی رهاسازی کردند.

علی‌محمدی، ادامه داد: همچنین هشت نفر از حادثه‌دیدگان توسط نیروهای امدادی این جمعیت برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به آمادگی شبانه‌روزی نیروهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر لرستان، بر تداوم ارائه خدمات امدادی به حادثه‌دیدگان در نقاط مختلف استان تأکید کرد.

کد مطلب 6937966

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