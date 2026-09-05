به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علیمحمدی در سخنانی از امدادرسانی نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر لرستان به هفت حادثه طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد و اظهار داشت: پنج مورد از این حوادث مربوط به سوانح ترافیکی بوده است.
وی اظهار کرد: در مجموع این حوادث، ۱۹ نفر دچار حادثه شدند که هفت نفر از آنها مصدوم بودند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان، افزود: نجاتگران جمعیت هلالاحمر لرستان در جریان عملیات امدادی، دو نفر از مصدومان را با انجام عملیات نجات فنی رهاسازی کردند.
علیمحمدی، ادامه داد: همچنین هشت نفر از حادثهدیدگان توسط نیروهای امدادی این جمعیت برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی با اشاره به آمادگی شبانهروزی نیروهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلالاحمر لرستان، بر تداوم ارائه خدمات امدادی به حادثهدیدگان در نقاط مختلف استان تأکید کرد.
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