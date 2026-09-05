اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم جریانات مرطوب جنوبی تا روز چهارشنبه خبر داد و گفت: این وضعیت سبب افزایش رطوبت، شرجی و احتمال رگبارهای پراکنده در استان میشود.
محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا اواسط وقت چهارشنبه جریانات گرم و مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و تا حدودی شمالی استان خواهد شد.
سبزهزاری افزود: همچنین طی این مدت وقوع پدیده مه یا مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی استان خوزستان دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به ناپایداریهای جوی پیشرو توضیح داد: از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه با توجه به بالا بودن شاخصهای ناپایداری، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظهای در برخی از نقاط استان بهویژه ارتفاعات وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره وضعیت دمای استان در شبانهروز گذشته بیان کرد: در شبانهروز گذشته شوش با دمای ۴۶.۴ درجه و ایذه با دمای ۲۱.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
سبزهزاری در پایان تصریح کرد: در شبانهروز گذشته بیشینه دمای هوای اهواز به ۴۶.۳ و کمینه دمای آن به ۲۶.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم جریانات مرطوب جنوبی تا روز چهارشنبه خبر داد و گفت: این وضعیت سبب افزایش رطوبت، شرجی و احتمال رگبارهای پراکنده در استان میشود.
اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم جریانات مرطوب جنوبی تا روز چهارشنبه خبر داد و گفت: این وضعیت سبب افزایش رطوبت، شرجی و احتمال رگبارهای پراکنده در استان میشود.
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