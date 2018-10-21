رئیس جدید مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به پایان دوره سوم مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، از روز یکشنبه ۲۹ مهرماه محمد آشوری تازیانی عهده دار چهارمین دوره مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شد. پیش از این احمد مرادی عهده دار مسئولیت ریاست مجمع نمایندگان هرمزگان بود.

در دو دوره نخست حسین هاشمی تختی عهده دار این مسئولیت بود، در دورده دوم نوبت به حجت الاسلام سید مصطفی ذوالقدر رسید که وی این مسئولیت را به آقای هاشمی تختی واگذار کرد.

ریاست دوره پنجم مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس بر عهده ناصر شریفی(نماینده غرب هرمزگان در مجلس) خواهد بود.