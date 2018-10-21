به گزارش خبرنگار مهر، مانور ارتقاء آمادگی ناوگان امداد جاده ای ویژه سفرهای ایام اربعین حسینی به شکل نمادین پیش از ظهر یکشنبه در همدان برگزار شد.

در این مانور که با هدف آمادگی و ارائه خدمات هر چه بیشتر نیروهای امداد جاده ای به زوار اربعین حسینی برگزار شد، نمایندگانی از راهداری، پلیس راه، هلال احمر، اورژانس و امدادخودرو مسیر پلیس راه همدان کرمانشاه تا قرارگاه پلیس راه(میدان بهار) را به شکل نمادین طی کردند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در حاشیه این مانور، هدف از برگزاری این مانور را سنجش و ارزیابی سرعت عمل و آمادگی نیروهای امدادی ویژه اربعین عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های امدادی استان برای امدادرسانی به زائران اربعین آمادگی لازم را دارند.

مصطفی پناهنده افزود: با توجه به تجربیاتی که در سال های گذشته از اربعین داشته ایم می توانیم به نحو مطلوب در ایام اربعین سال جاری اقدامات مناسبی داشته باشیم و این مانورها می تواند در شناخت نقاط ضعف و قوت بسیار کمک کند.

مدیرکل راهداری استان همدان ادامه داد: تمام تلاش ما این است که مانور با نزدیکی بسیار به واقعیت انجام شود و دستگاه ها هر کدام وظایف خود را در این مانور باید به شکل واقعی انجام دهند.