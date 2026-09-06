به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدجواد بهرامی، عصر یکشنبه در حاشیه افتتاح صد و سی و سومین آموزشگاه رانندگی استان کرمان در شهرستان فهرج، با اشاره به سختیها و هزینههای سفر اهالی این منطقه به شهرستانهای بم و ریگان برای امور تعویض پلاک گفت: ترددهای مکرر بینشهری علاوه بر اتلاف وقت و تحمیل هزینههای اقتصادی به مردم، مخاطرات جادهای و تصادفات را نیز افزایش میدهد؛ از این رو ایجاد این مرکز به عنوان یکی از مطالبات اصلی منطقه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: تمامی زیرساختها و اقدامات اداری مربوط به راهاندازی مرکز تعویض پلاک در حوزه راهنمایی و رانندگی استان کرمان به پایان رسیده و هم اکنون منتظر تأیید نهایی مراجع ذیربط در تهران هستیم و امیدواریم در هفته فراجا شاهد بازگشایی این مرکز باشیم تا دغدغه اهالی شهرستان فهرج به طور کامل برطرف شود.
جانشین پلیس راهور استان کرمان با اشاره به راهاندازی دومین آموزشگاه پایه سوم رانندگی در شهرستان فهرج، بر لزوم توسعه زیرساختهای آموزشی تاکید کرد و گفت: اگرچه شمار مراکز آموزشی استان کرمان به ۱۳۳ مورد رسیده، اما این ظرفیت همچنان باید در بخشها و روستاها گسترش یابد تا امکان ارتقای دانش علمی و مهارت عملی رانندگان پیش از دریافت گواهینامه فراهم شود.
سرهنگ بهرامی، با تاکید بر اینکه آموزشگاههای رانندگی نباید نگاهی تجاری به روند آموزش داشته باشند خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد رانندگان قلباً به مقررات احترام میگذارند و هدف اصلی از تاسیس این مراکز، ارتقای سلامت آموزشی، نهادینهسازی فرهنگ ترافیک و در نهایت کاهش آمار تصادفات جادهای است.
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