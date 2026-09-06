به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ هادیان‌پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست امروز (یکشنبه ۱۵ شهریورماه) کمیسیون کشاورزی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، گفت: در این جلسه با توجه به وابستگی بخشی از اقتصاد روستایی به دام و وابستگی دام به مراتع و همچنین با توجه به پدیده‌های علمی نو، بارش‌های پاییزی سال جاری، کمبود علوفه و نهاده‌های دامی و به منظور کاهش واردات نهاده‌های دامی، بر ضرورت ارائه برنامه‌های سازمان منابع طبیعی برای اصلاح، احیا و توسعه مراتع تأکید شد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: متأسفانه تاکنون نگاه به مرتع صرفاً تولید علوفه و نگاه به جنگل صرفاً تولید چوب بوده که این رویه اشتباه است. طبق برنامه مدیریت جامع حوزه آبخیز، سازمان منابع طبیعی باید هم تقویت مراتع و هم تأمین علوفه را مدنظر قرار دهد.

هادیان‌پور با اشاره به ظرفیت تولید علوفه در کشور، اظهار کرد: در این جلسه مطرح شد که ظرفیت تولید علوفه کشور حدود ۲۰ میلیون تن است که ۱۰ میلیون تن آن برداشت می‌شود و ۱۰ میلیون تن دیگر به عنوان ظرفیت اکولوژیک قابل برداشت نیست. با توجه به وابستگی تولید گوشت قرمز به مراتع و تولید سالانه ۳۶۲ هزار تن گوشت قرمز، بر حفظ مراتع برای نسل‌های آینده تأکید شد.

وی ادامه داد: طبق برنامه توسعه باید ۲۰ میلیون هکتار از مراتع کشور احیا شود، اما سازمان منابع طبیعی برنامه‌های خود را برای احیای ۳۰ میلیون هکتار تا پایان برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار داده است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به مراتع گفت: از سال ۱۳۶۸ تاکنون برای کل مراتع کشور که حدود ۸۳ میلیون هکتار مرتع درجه یک، دو و سه را شامل می‌شود، کمتر از یک همت بودجه اختصاص پیدا کرده است؛ یعنی به ازای هر هکتار حدود ۲۴۷ تومان.

هادیان‌پور تأکید کرد: سازمان منابع طبیعی باید پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس، برنامه‌های خود را به کمیسیون کشاورزی و کمیسیون تلفیق بودجه ارائه کند تا امکان بررسی و تأمین اعتبارات مورد نیاز فراهم شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ارزش اقتصادی منابع طبیعی در سبد مالی دولت قرار نگرفته است، افزود: باید ضمن توجه به این موضوع و تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز کشور، نسبت به احیای مراتع نیز اقدام شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر جایگاه حاکمیتی سازمان منابع طبیعی، گفت: این سازمان باید نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود اقدام کند و از واگذاری کارهای مرتبط با منابع طبیعی به بیرون از مجموعه، به منظور صیانت از مراتع و منابع طبیعی جلوگیری شود.

هادیان‌پور ادامه داد: بزرگ‌ترین زیست‌بوم کشور، مراتع با وسعت ۸۳ میلیون هکتار است و باید آمایش سرزمین و مدیریت جامع حوزه آبخیز، یعنی مدیریت سرزمین، در کشور انجام شود.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، اظهار کرد: افلاطونی تأکید کرد که باید با اقدامات ایجابی و سلبی، مراتع را مدیریت کرد. همچنین در این جلسه بر این موضوع تأکید شد که نباید به جنگل صرفاً با نگاه بهره‌برداری نگریست و مرتع نیز نباید صرفاً از منظر بهره‌برداری مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین گفت: در این جلسه بر زراعت و تولید چوب از محل پساب فاضلاب ۱۵۰۰ شهر که بدون تصفیه فاضلاب هستند نیز تأکید شد.

هادیان‌پور با اشاره به جمع‌بندی محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این نشست، گفت: نخست، اجرایی کردن برنامه هفتم توسعه باید حتماً در دستور کار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قرار گیرد. دوم اینکه مشاور کمیسیون برای رئیس کمیته منابع طبیعی باید به صورت هفتگی با سازمان منابع طبیعی، کارهای این سازمان را در راستای اجرایی کردن برنامه هفتم توسعه پیگیری کند.

وی افزود: برای بودجه ۱۴۰۶، سازمان منابع طبیعی باید طرح‌ها و برنامه‌های خود را پیشاپیش آماده و به کمیسیون کشاورزی ارائه کند تا در کمیسیون تلفیق بودجه که امسال در زمستان برگزار می‌شود، نسبت به تأمین بودجه سازمان منابع طبیعی از طریق کمیسیون کشاورزی و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مساعدت شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: در دولت باید از طرح‌های منابع طبیعی دفاع شود تا این سازمان بیش از پیش تضعیف نشود.

هادیان‌پور همچنین از تأکید بر برگزاری جلسه مشترک میان سازمان منابع طبیعی، سازمان امور عشایر و معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: این جلسه به منظور بررسی طرح تعادل دام و مرتع و جلوگیری از ورود دام مازاد به مراتع برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به تأکیدات رئیس کمیسیون کشاورزی درباره کاشت یک میلیارد نهال، گفت: عسکری در این نشست درباره دستور امام شهید مبنی بر کاشت یک میلیارد نهال مطالبه‌گری کرد و گفت چرا آمار دقیق این موضوع اعلام نمی‌شود و نمایندگان از وضعیت اجرای آن مطلع نیستند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: رئیس کمیسیون همچنین احتمال افزایش بارندگی در سال جدید آبی را فرصت الهی برای افزایش سرمایه‌های طبیعی و اقتصادی دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت سیلاب تأکید کرد.

هادیان‌پور خاطرنشان کرد: فعال‌سازی انجمن مرتع‌داران با حفظ تمام ملاحظات امنیتی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.