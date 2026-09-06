به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی در تشریح نشست عصر امروز (یکشنبه، ۱۵ شهریورماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که با موضوع ادامه رسیدگی به طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز برگزار شد، گفت: در جریان بررسی طرح مذکور، تصمیمات مهمی در خصوص کشورها یا اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم یکجانبه اعمال می کنند یا اقدام خصمانه انجام می دهند، اتخاذ شد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه، ماده ۹ این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید که بر اساس مفاد آن، هر کشور یا اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم یکجانبه اعمال کنند یا اقدام خصمانه انجام دهند، مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهند بود.

قشقاوی تصریح کرد: به عبارتی عبور شناورها یا محموله های مرتبط با آنها از تنگه هرمز ممنوع خواهد بود و در این راستا، دو مرجع نیز برای تشخیص موضوع مذکور تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ستاد کل نیروهای مسلح مرجع تشخیص دهنده اقدام خصمانه و شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص دهنده کشورها یا موسسات تحریم کننده و مسدود کننده دارایی های ایران خواهند بود.