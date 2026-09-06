اعتراض کمیسیون بهداشت به ادامه مجازی بودن جلسات علنی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست امروز (یکشنبه، ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با غلامحسین محمدی سرپرست سازمان تامین اجتماعی، گفت: در این نشست برنامه‌ها و چشم‌انداز و راهکارهای محمدی برای اداره این سازمان مورد بررسی قرار گرفت و مباحث مختلفی درباره منابع مالی و نحوه ایفای تعهدات سازمان در حوزه سلامت مطرح شد.

وی افزود: ۱۰ پیشنهاد کاربردی و دارای قابلیت عملیاتی توسط محمدی تشریح شد و همچنین در جریان بررسی برنامه‌های سازمان، از تعریف ۳ منبع مالی جدید برای تأمین منابع مورد نیاز خبر داد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در نشست، پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی به دانشگاه‌های علوم پزشکی، پزشکان خانواده، مراکز دیالیز و داروخانه‌ها بود و تأکید کرد که سازمان به دنبال تثبیت منابع مالی پیش‌بینی‌شده در قانون است تا بتواند از ظرفیت این منابع برای ایفای تعهدات خود استفاده کند.

اسحاقی با بیان اینکه صرف تثبیت منابع موجود کافی نیست، تصریح کرد: بخشی از منابعی که در سال‌های گذشته به دلایل مختلف به‌طور کامل تخصیص پیدا نکرده‌اند، نباید رها شوند یا به میزان تخصیص‌یافته بسنده کرد بلکه باید با آسیب‌شناسی موانع و ایجاد سازوکارهای اجرایی، زمینه تخصیص کامل این منابع فراهم شود.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، یادآور شد: نگاه محمدی این است که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بی‌پول نیست، بلکه با نظم‌دهی و مدیریت صحیح منابع مالی می‌توان ظرفیت‌های این سازمان را فعال و در حوزه درمان و سلامت و زمینه امنیت معیشتی کارگران و بیمه‌شدگان نقش مؤثرتری ایفا کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از نکات مورد تاکید کمیسیون، ضرورت تثبیت منابع مالی سازمان در حوزه‌های مختلف و تعریف منابع جدید بود همچنین بر این موضوع تاکید شد که منابعی که در گذشته محقق نشده یا با تخصیص پایین مواجه بوده‌اند، باید مورد آسیب‌شناسی قرار گیرند و برای تحقق کامل آنها سازوکار مشخصی تعریف شود.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در نشست مورد توجه قرار گرفت، افزایش ارزش واقعی منابع مالی ثابت سازمان بود زیرا برخی از منابعی که هر سال برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند، از نظر اسمی ثابت مانده‌اند اما با توجه به افزایش تورم، ارزش واقعی آنها کاهش پیدا می‌کند و طبیعتا این مسئله می‌تواند بر ارائه خدمات به کارگران و بیمه‌شدگان تاثیرگذار باشد.

اسحاقی افزود: بر همین اساس، افزایش ارزش واقعی منابع مالی ثابت سازمان نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا منابع متناسب با شرایط اقتصادی و هزینه‌های روز جامعه تقویت شوند و سازمان بتواند تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان و حوزه سلامت را با قدرت بیشتری انجام دهد.

وی با بیان اینکه راهکارها و چشم‌انداز ارائه‌ شده از سوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی مورد تایید کمیسیون بهداشت و درمان قرار گرفت، گفت: کمیسیون از رویکردی که بر تثبیت منابع موجود، تعریف منابع جدید، تحقق کامل منابع قانونی و افزایش ارزش واقعی منابع مالی استوار است، حمایت می‌کند و معتقدیم در صورت اجرای صحیح این برنامه‌ها، بخشی از مشکلات موجود در حوزه پرداخت مطالبات و ارائه خدمات درمانی قابل مدیریت خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین از اعتراض این کمیسیون نسبت به تداوم برگزاری مجازی جلسات علنی مجلس خبر داد و گفت: در ابتدای نشست امروز، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعتراض کمیسیون نسبت به روند ادامه‌دار برگزاری مجازی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.