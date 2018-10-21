  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۹

فرماندار روانسر:

سند توسعه «قوری‌قلعه» ظرفیت گردشگری روانسر را تقویت می‌کند

سند توسعه «قوری‌قلعه» ظرفیت گردشگری روانسر را تقویت می‌کند

کرمانشاه_فرماندار روانسر با اشاره به ظرفیت های گردشگری این شهرستان گفت: سند توسعه غار قوری قلعه ظرفیت گردشگری روانسر را تقویت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ویسمرادی امروز یکشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه که در فرمانداری روانسر برگزار شد، اظهار داشت: شهرستان روانسر در بخش کشاورزی پتانسیل بالقوه ی دارد که باید به آن توجه داشت.

وی افزود:سند توسعه غار قوری قلعه ظرفیت گردشگری شهرستان روانسر را تقویت می نماید.

فرماندار روانسر بیان کرد :موضوع بیمارستان یکی از اصلی ترین مطالبات این مردم می باشد چرا که مردم روانسر خدمات درمانی ضعیفی دریافت می کنند و کلینیک و سونوگرافی در این شهرستان نداریم.

وی گفت:حادثه خیز بودن جاده های اورامانات، تهدیدی برای جان و مال مردم است که نیازمند انجام اقدامات کاربردی است.

کد مطلب 4436729

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها