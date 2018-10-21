به گزارش خبرنگار مهر، حسین ویسمرادی امروز یکشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه که در فرمانداری روانسر برگزار شد، اظهار داشت: شهرستان روانسر در بخش کشاورزی پتانسیل بالقوه ی دارد که باید به آن توجه داشت.

وی افزود:سند توسعه غار قوری قلعه ظرفیت گردشگری شهرستان روانسر را تقویت می نماید.

فرماندار روانسر بیان کرد :موضوع بیمارستان یکی از اصلی ترین مطالبات این مردم می باشد چرا که مردم روانسر خدمات درمانی ضعیفی دریافت می کنند و کلینیک و سونوگرافی در این شهرستان نداریم.

وی گفت:حادثه خیز بودن جاده های اورامانات، تهدیدی برای جان و مال مردم است که نیازمند انجام اقدامات کاربردی است.