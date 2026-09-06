انتخاب نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در شوراهای عالی و مجامع

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از انتخاب نمایندگان کمیسیون اجتماعی در شوراها و مجامع برای معرفی به صحن در جلسه امروز(یکشنبه ۱۵ شهریورماه) این کمیسیون خبر داد و گفت: دستور اول جلسه امروز کمیسیون اجتماعی به انتخاب نماینده کمیسیون اجتماعی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اختصاص داشت که در نتیجه رأی نمایندگان سالار مرادی، نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره به‌عنوان نماینده کمیسیون اجتماعی در کمیسیون اصل ۹۰ انتخاب شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به انتخاب نمایندگان منتخب کمیسیون اجتماعی در مجامع و شوراهای علی مرتبط با این کمیسیون در ادامه این جلسه، گفت: بر این اساس، با رأی نمایندگان، احمد فاطمی و رحمت‌الله نوروزی به‌عنوان نمایندگان منتخب کمیسیون اجتماعی در شورای عالی اداری؛ مجتبی رحماندوست و عباس گودرزی به عنوان نمایندگان منتخب کمیسیون اجتماعی در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت؛ مسلم صالحی، به‌عنوان نماینده منتخب کمیسیون اجتماعی در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی؛ رضا صدیقی، به‌عنوان نماینده منتخب کمیسیون اجتماعی در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، احمد نادری به‌عنوان نماینده منتخب کمیسیون اجتماعی در شورای حقوق و دستمزد، مهدی اسماعیلی به‌عنوان نماینده منتخب کمیسیون اجتماعی در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی؛ شاهرخ رامین به‌عنوان نماینده منتخب کمیسیون اجتماعی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و علی جعفری‌آذر به‌عنوان نماینده منتخب کمیسیون اجتماعی در شورای عالی بیمه برای معرفی به صحن علنی مجلس انتخاب شدند.

رنجبر ادامه داد: در این جلسه همچنین نمایندگان کمیسیون اجتماعی؛ زهره‌سادات لاجوردی را به‌عنوان نماینده منتخب این کمیسیون در ستاد ملی جمعیت؛ هاشم خنفری و علی کرد، را به عنوان نمایندگان منتخب کمیسیون اجتماعی در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و سالار مرادی را به‌عنوان نماینده منتخب کمیسیون اجتماعی در هیات عالی گزینش برای معرفی به صحن مجلس انتخاب کردند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: باتوجه به اینکه قرار است لایحه اصلاح برنامه بودجه به مجلس ارائه شود، در این جلسه همچنین با رأی نمایندگان کمیسیون، احمد بیگدلی، هاشم خنفری و احمد فاطمی به‌عنوان نمایندگان کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق برنامه بودجه انتخاب شدند.