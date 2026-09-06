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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

انتخاب نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در شوراهای عالی و مجامع

انتخاب نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در شوراهای عالی و مجامع

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از انتخاب نمایندگان منتخب این کمیسیون در شوراهای عالی مجامع در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از انتخاب نمایندگان کمیسیون اجتماعی در شوراها و مجامع برای معرفی به صحن در جلسه امروز(یکشنبه ۱۵ شهریورماه) این کمیسیون خبر داد و گفت: دستور اول جلسه امروز کمیسیون اجتماعی به انتخاب نماینده کمیسیون اجتماعی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اختصاص داشت که در نتیجه رأی نمایندگان سالار مرادی، نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره به‌عنوان نماینده کمیسیون اجتماعی در کمیسیون اصل ۹۰ انتخاب شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به انتخاب نمایندگان منتخب کمیسیون اجتماعی در مجامع و شوراهای علی مرتبط با این کمیسیون در ادامه این جلسه، گفت: بر این اساس، با رأی نمایندگان، احمد فاطمی و رحمت‌الله نوروزی به‌عنوان نمایندگان منتخب کمیسیون اجتماعی در شورای عالی اداری؛ مجتبی رحماندوست و عباس گودرزی به عنوان نمایندگان منتخب کمیسیون اجتماعی در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت؛ مسلم صالحی، به‌عنوان نماینده منتخب کمیسیون اجتماعی در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی؛ رضا صدیقی، به‌عنوان نماینده منتخب کمیسیون اجتماعی در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، احمد نادری به‌عنوان نماینده منتخب کمیسیون اجتماعی در شورای حقوق و دستمزد، مهدی اسماعیلی به‌عنوان نماینده منتخب کمیسیون اجتماعی در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی؛ شاهرخ رامین به‌عنوان نماینده منتخب کمیسیون اجتماعی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و علی جعفری‌آذر به‌عنوان نماینده منتخب کمیسیون اجتماعی در شورای عالی بیمه برای معرفی به صحن علنی مجلس انتخاب شدند.

رنجبر ادامه داد: در این جلسه همچنین نمایندگان کمیسیون اجتماعی؛ زهره‌سادات لاجوردی را به‌عنوان نماینده منتخب این کمیسیون در ستاد ملی جمعیت؛ هاشم خنفری و علی کرد، را به عنوان نمایندگان منتخب کمیسیون اجتماعی در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و سالار مرادی را به‌عنوان نماینده منتخب کمیسیون اجتماعی در هیات عالی گزینش برای معرفی به صحن مجلس انتخاب کردند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: باتوجه به اینکه قرار است لایحه اصلاح برنامه بودجه به مجلس ارائه شود، در این جلسه همچنین با رأی نمایندگان کمیسیون، احمد بیگدلی، هاشم خنفری و احمد فاطمی به‌عنوان نمایندگان کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق برنامه بودجه انتخاب شدند.

کد مطلب 6939295
رامین عبداله شاهی

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