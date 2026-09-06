زلنسکی: دور نخست مذاکرات با هیئت آمریکایی پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یکشنبه پس از دیدار با فرستادگان آمریکا در کی یف در سخنانی اعلام کرد: دور نخست مذاکرات با هیئت مذاکره‌کننده آمریکایی پایان یافت. از رسیدن به دور سوم مذاکرات که شامل دیدار با نمایندگان انگلیس، فرانسه و آلمان خواهد بود، خرسندم. ما برای حضور اروپا در مذاکرات ارزش قائلیم؛ همه ما در یک هدف مشترک متحد هستیم: پایان دادن به جنگ.

از سوی دیگر، استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا که اکنون در کی یف به سر می برد، در خصوص دیدار با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مدعی شد: نسبت به گفتگوهای محتوایی و مهمی که در کی‌یف انجام شد، خوش‌بین هستم. ما گفتگوهایی بسیار پربار و مهمی داشتیم و مشتاق ادامه آن هستیم.

جرد کوشنر عضو تیم مذاکره کننده آمریکا و داماد ترامپ نیز ادعا کرد: مایل به دستیابی به پیشرفت‌ های بیشتر در مذاکرات مربوط به اوکراین هستیم. رئیس‌جمهور ترامپ مصمم است که شاهد پایان این جنگ باشد! پیچیدگی این مسئله و دشواری حل آن را درک می‌کنیم؛ نه تنها برای پایان دادن به جنگ جاری، بلکه برای ایجاد شرایطی که به صلح پایدار بینجامد.

این در حالیست که رسانه‌های محلی پیشتر گزارش دادند که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا روز یکشنبه وارد اوکراین شدند.

این سفر پس از دیدار 3 ساعته آنها با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در مسکو انجام شد و هدف آن بررسی راه‌های ازسرگیری مذاکرات و دستیابی به توافق برای پایان جنگ اوکراین است.