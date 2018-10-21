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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۸

طی یک ماه گذشته؛

۵ مرکز دندانپزشکی غیرمجاز در خرم‌آباد پلمب شد

۵ مرکز دندانپزشکی غیرمجاز در خرم‌آباد پلمب شد

خرم‌آباد- ۵ مرکز دندانپزشکی غیرمجاز در شهرستان خرم‌آباد طی یک ماه گذشته پلمب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، کارشناسان نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بازدیدهایی که از مراکز مختلف سطح شهر خرم آباد داشتند، با شناسایی دو مرکز غیرمجاز دندانپزشکی که فاقد پروانه فعالیت، مدرک تحصیلی مرتبط و فاقد استانداردهای لازم برای راه اندازی مرکز دندانپزشکی بودند و همچنین به علت عدم رعایت بهداشت، پلمپ کردند.

پرونده این متخلفان برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شد.

بر اساس این گزارش، با پلمب این دو مرکز شمار مراکز دندانپزشکی غیرمجاز در خرم آباد که طی یک ماه گذشته شناسایی و پلمب شدند به ۵ مرکز رسید.

کد مطلب 4436762

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