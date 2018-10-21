شکارچی پارک ملی بمو در خانه اش دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در حال گشت و کنترل پارک ملی بمو متوجه حضور چند نفر شکارچی در ارتفاعات شده و با برنامه ریزی اقدام به مسدود کردن ۳ مسیر کردند اما با توجه به تاریکی شب و نزدیکی منزل شکارچیان به پارک ملی موفق به فرار شدند.

مامورین ضمن شناسایی متخلفین با هماهنگی کلانتری مربوطه اقدام به بازرسی منزل کردند.

ماموران موفق شدند از منزل متهم که در هنگام دستگیری هنوز لباس استتار به تن داشت یک قبضه اسلحه ساچمه زنی ۵ تیرپران ، یک عدد دوربین شکاری، یک عدد کوله پشتی و مقداری گوشت گراز کشف و ضبط کنند.