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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۷

همشهری جوان دیگر کاغذی چاپ نمی‌شود

همشهری جوان دیگر کاغذی چاپ نمی‌شود

بنابر اعلام کانال اطلاع‌رسانی مجله همشهری جوان، آخرین شماره این مجله دیگر به صورت چاپی منتشر نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ظاهرا دامنه تغییرات در مجموعه همشهری با ورود تیم جدید و جابه‌جایی مسئولین محتوایی و انتشار مجله، پایان نمی‌پذیرد.

امروز ظهر کانال اطلاع‌رسانی همشهری جوان ضمن انتشار صفحه روی جلد آخرین شماره مجله، اعلام کرد که به دلیل مشکل در تهیه کاغذ، این مجله فعلا به صورت نسخه PDF منتشر می‌شود. در ادامه اطلاعیه آمده است که بدیهی است به محض حل مشکل کاغذ، نسخه مکتوب چاپ و در کیوسک‌های سراسر کشور توزیع می‌شود.

مجموعه همشهری این روزها با تغییر تقریبا کامل تیم خبری، دوره جدیدی از فعالیت‌های خود را آغاز کرده است. دوره‌ای که ظاهرا قرار نیست زیاد هم خوشایند باشند.

کد مطلب 4436852

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