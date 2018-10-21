به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آیفیلم، مجموعه تلویزیونی «خورشید شب» به کارگردانی فریبرز صالح دوشنبه ۳۰ مهرماه روی آنتن شبکه آیفیلم میرود.
سریال «خورشید شب» سال ۱۳۷۴ تولید شده است و بازیگرانی همچون علی دهکردی، داریوش ارجمند، امین تارخ، زندهیاد مهدی فتحی، محمد علی کشاورز، آتیلا پسیانی و رضا رویگری در آن به ایفای نقش پرداختهاند.
این سریال روایتی است از زندگی شیخ مفید عالم و فقیه قرن سوم و چهارم هجری که در واپسین روزهای زندگیاش، در محل تبعید، خاطرات ۶۹ سالهاش را از کودکی تا حال مرور میکند.
«خورشید شب» از دوشنبه ۳۰ مهرماه، ساعت ۲۳ از شبکه آیفیلم پخش میشود و تکرار آن نیز رأس ساعتهای ۷ و ۱۵ روز بعد خواهد بود.
نظر شما