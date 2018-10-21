ایستگاه های ورزش در اصفهان باید به ۲۰۰ مورد افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: امروز جامعه دچار کم تحرکی شده است و این امر را بیشتر در بین کودکان و نوجوانان شاهدیم زیرا روی آوردن به بازیهای کامپیوتری بار خطرناکی را تحمیل کرده است.
وی با بیان اینکه نیاز است که با کم کردن هزینههای ورزش، بستر مناسب برای ورزش کردن قشر نوجوان وجوان و همه اقشار فراهم شود، بیان داشت: همه نهادها باید نسبت به ارائه خدمات ورزشی ارزان در جامعه اقدام کنند چراکه در غیر این صورت خسارات جبران ناپذیری را به آیندگان تحمیل خواهیم کرد.
نائب رئیس شورای شهر اصفهان با تاکید بر حمایت از باشگاههای ورزشی حرفهای، گفت: این باشگاهها هوادارانی دارند که بخشی از زندگی آنها صرف تیم محبوبشان میشود و باید در کنار حمایت از آنها تیمهای محلی نیز مورد توجه قرار گیرند.
وی بیان داشت: ضرورت نیاز مردم به ورزش را باید به مردم اطلاع رسانی کرد.
نصر اصفهانی اظهار داشت: مدیریت ورزش استان در این زمینه وظیفه خطیری دارد و رسانهها نیز باید از ظرفیتهایی که در اختیار دارند برای ترویج فرهنگ ورزش استفاده کنند.
وی اعلام کرد: ورزش مایه پرهیز از بیکاری، مبارزه با کسالت و تنبلی، افزایش توانمندیهای جسمی و روحی و وسیلهای برای جمعگرایی و اجتماعی شدن است.
نائب رئیس شورای شهر اصفهان با یادآور شدن نیاز دانش آموزان و دانشجویان به سالن های مطالعه، خواستار رفع مشکلات آن شد و افزود: بنا به درخواست برخی خانوادهها لازم است ساعات استفاده از کتابخانهها افزایش یافته و سالنهای مطالعه و کتابخانههای نزدیک مدارس، در اختیار دانش آموزان قرار گیرد تا آنها از فضا و کتابهای موجود در آن استفاده کنند.
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