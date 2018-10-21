تحریمهای مشابه قضیه سالزبری علیه عوامل قتل خاشقجی اجرایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، جمعی از نمایندگان پارلمان انگلیس و فعالان سیاسی این کشور گفته‌اند که مقامات عربستان سعودی دخیل در قتل خبرنگار منتقد حکومت آل‌سعود در کنسولگری ریاض در ترکیه، باید تحریم‌ شوند.

این افراد خواستار تحریم‌های مشابهی شدند که «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در قضیه مسمومیت سالزبری و اتهام به روسیه مبنی بر دست داشتن مسکو در مسمومیت یک جاسوس سابق روس‌تبار در خاک انگلیس اعمال کرده بود.

«اندرو میچل» وزیر اسبق توسعه بین‌المللی انگلیس خواستار اجرای قانون «ماگنیتسکی» برای همه افراد دخیل در مرگ خاشقچی شد. میچل قبلا با ترزا می برای استفاده از قانون ماگنیتسکی برای حمله شیمیایی ادعایی روسیه در سالزبری لابی کرده بود.

این وزیر اسبق توسعه بین‌المللی انگلیس گفته است قانون ماگنیتسکی برای جلوگیری از ورود ناقضان حقوق بشر به انگلیس است و مهم نیست که این افراد از کجا می‌آیند بلکه این قانون باید بدون ترس یا تبعیض اجرا شود. وی تاکید کرد «مهم است که بریتانیا همراه با دوستان و متحدانش در سراسر جهان عمل کند».

«بیل برودر» که برای تصویب قانون ماگنیتسکی در کنگره آمریکا لابی کرده بود، به روزنامه تلگراف گفته است مرگ غیرعادی جمال خاشقجی و مخفی‌کاری رسمی درباره آن، دقیقا شرایطی است که تحریم‌های ماگنیتسکی برای آن منظور طراحی شده‌اند.

وی افزود «دولت بریتانیا باید لایحه ماگنیتسکی را علیه هریک از اعضای رژیم سعودی که نقشی در این قتل داشتند، استفاده کند».

قانون ماگنیتسکی این اجازه را به دولت انگلیس خواهد داد تا افرادی که از حقوق بشر سوء استفاده کرده‌اند، هدف اعمال تحریم روادید قرار بگیرند.

بعد از آنکه عربستان سعودی مرگ خاشقجی در کنسولگری ریاض در آنکارا را تایید کرد، آلمان،‌ فرانسه و اتحادیه اروپا خواستار تحقیقات عمیق برای یافتن آنچه اتفاق افتاده، شدند.