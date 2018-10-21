۸ موکب از امامزادگان شمال اصفهان در عراق برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، حجتالاسلام و المسلمین ولی الله روان اظهار داشت: در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و همچنین براساس اعلام آمادگی آستان مقدس امامزادگان شهرستان های کاشان، آران و بیدگل و جلگه و جرقویه سفلی امسال برای برپایی ۸ موکب توسط آستان مقدس این امامزادگان واجب التعظیم و ارائه خدمات به زائران امام حسین(ع) از ستاد عتبات عالیات مجوز لازم برای آنان جهت فعالیت در کشور عراق اخذ شده است.
وی به نشانی موکب امامزادگان استان اصفهان در کشور عراق و برنامههای آنان اشاره کرد و افزود: موکب امامزاده محمد هلال بن علی(ع) در عمود ۱۱۲۴ کربلا برپا میشود و در این موکب برنامههای فرهنگی، پذیرائی، چای و آب معدنی به زائران ارئه میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: در موکب امامزاده قاسم بن علی النقی(ع) که در عمود ۱۴۳۱ کربلا خیابان شارع العباس برپا میشود نیز برنامههای فرهنگی به همراه خدمات پذیرائی، چای، آب معدنی به زائران ارائه میشود و پزشک و پرستار نیز با حضور در این موکب به زائران خدمت رسانی میکنند.
وی بیان کرد: موکب امامزاده بی بی زینب (س) یزدل آران و بیدگل در عمود ۱۶۶۲ کربلا برپا میشود و برنامههای فرهنگی به همراه پذیرائی و توزیع آب معدنی در این موکب ارائه میشود. همچنین موکب امامزاده عباس و سکینه خاتون (س) علی آباد آران و بیدگل نیز در عمود ۱۱۱۹ کربلا برپا و در این موکب نیز برنامههای فرهنگی به همراه پذیرائی و توزیع آب معدنی انجام میشود.
حجتالاسلام روان گفت: موکب امامزاده محمد (ع) نوش آباد نیز در عمود ۲۸۵ روبروی موکب امام رضا (ع) برپا میشود. موکب امامزاده اسحاق (ع) جلگه و جرقویه سفلی نیز در کربلا خیابان میثم تمار برپا و خدمات اسکان و پذیرائی نیز در این موکب به زائران ارائه میشود.
وی بیان کرد: موکب امامزاده علی بن باقر(ع) مشهد اردهال نیز در کربلا شارع روضتین برپا میشود و خدمات اسکان، پذیرایی و فرهنگی و خدماتی به زائران در این موکب ارائه میشود. موکب امامزاده ولی بن موسی (ع) راوند کاشان نیز در کربلا شارع عباس مدرسه نظامیه برپا و به زائران خدماتی از قبیل اسکان، پذیرایی و فرهنگی و خدماتی در ایام اربعین ارائه میشود.
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تصریح کرد: هزینههای این موکبها توسط خیران و اعضای هیئت امنا تامین میشود که این موکبها به مدت ۱۰ روز برپا میشوند و به زائران حسینی خدمات ارائه میکنند.
وی تصریح کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان نیز از محل موقوفات منطبق و جذب کمکهای مردمی با مشارکت و همکاری ادارات اوقاف و امور خیریه استانهای یزد و خوزستان نیز با حضور در مرز چذابه و در موکب حضرت علی اکبر (ع) به زائران امام حسین (ع) از ۲۵ مهر تا لغایت ۱۵ آبان خدمات ارائه میکند.
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