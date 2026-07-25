راهنمای زائران اربعین؛ فهرست کامل ۴۰ موکب استان سمنان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد اربعین استان سمنان فهرست ۴۰ موکب اربعین استان سمنان در داخل استان، مرز ایران و عراق و همچنین موکب های مستقر در خاک عراق را منتشر کرد.

موکب بقیه‌الله اعظم سرخه، با مدیریت محمدرضا ابراهیمی در مرز مهران با امکانات اسکان، تغذیه، پذیرایی و موکب قمر بنی هاشم (ع)، مختار خالق‌وردی در مهران با اسکان، تغذیه، پذیرایی برپا خواهد شد.

موکب حضرت زهرا (س)، علیرضا مطلق در مهران با اسکان، تغذیه، پذیرایی، موکب شهیدان میقان، عباسعلی ملارستمی مستقر در نجف، عمود ۷۷۰ با امکانات اسکان، تغذیه، پذیرایی، موکب امام حسن عسکری (ع)، مهدی موحدیان در نجف، شارع المدینه اسکان، تغذیه، پذیرایی برپا شده است.

موکب حبیب ابن مظاهر اسدی، علی ذوالفقاری مستقر در نجف، عمود ۴۲۳ با امکانات اسکان، تغذیه، پذیرایی، موکب حضرت فاطمه الزهرا(س)، حسین قدس در نجف، عمود ۵۲۱ با اسکان، تغذیه، پذیرایی و موکب شیفتگان امام حسین(ع)، علی غفوری با مدیریت نجف، عمود ۷۶ با امکان اسکان، تغذیه، پذیرایی برپا خواهد شد.

موکب عزاداران حسینی نردین، احمد کیوان در نجف، شارع امام علی (ع) با امکان اسکان، تغذیه، پذیرایی و موکب لبیک یا حسین(ع) سمنان محمدحسین دانشگر در نجف، خیاطه با امکانات اسکان، تغذیه، پذیرایی از دیگر موکب های استان سمنان در اربعین ۱۴۰۵ است.

موکب متوسلین به چهارده معصوم حسن فراتی مستقر در نجف، شارع نبات الحسن با اسکان، تغذیه، پذیرایی، موکب شهداء ایوانکی، منصور قاسمی در نجف، بیت الاحزان در اسکان، تغذیه، پذیرایی و موکب امام زمان (عج)، علی سعیدی واقع در کربلا، میدان علما اسکان، تغذیه، پذیرایی همچنین موکب امام زمان (عج)، حسین عرب کربلا، شارع احمد با اسکان، تغذیه، پذیرایی برپا خواهد شد.

امامزاده سید محمد دیباج، اسماعیل چناری مستقر در کربلا، عمود ۵۷۱ با اسکان، تغذیه، پذیرایی، موکب بیت الزهرا گرمسار، محمد شاه‌حسینی در کربلا، عمود ۵۶۵ با اسکان، تغذیه، پذیرایی، موکب خادم المهدی (عج)، محمد نعیم‌آبادی مستقر در کربلا، عمود ۱۰۸۶ اسکان، تغذیه، پذیرایی و موکب سفیدپوشان اربعین، رمضان حیدریان کربلا، میدان تربیت مستقر در اسکان، تغذیه، پذیرایی از دیگر موکب های استان سمنان است.

موکب انصارالمهدی آرادان، حسین هاشمی‌فر مستقر در کربلا، باب الشهدا اسکان، تغذیه، پذیرایی، شهدای گمنام شاهرود، ابراهیم عجم‌نوروزی در کربلا، ج شهدا اسکان، تغذیه، پذیرایی و موکب شهدای گمنام مهدیشهر، محمدحسین مطیعی مستقر در کربلا، عمود ۱۳۶۳ اسکان، تغذیه، پذیرایی از موکب های دیگر استان سمنان محسوب می شود.

موکب شهدا حسین سراجی مستقر در کربلا، عمود ۱۳۴۲ اسکان، تغذیه، پذیرایی، موکب عاشقان ثارالله استان سمنان خداداد کاشفی کربلا، شارع الشهدا در اسکان، تغذیه، پذیرایی و موکب محب الحسین حسن ذاکری در کربلا، شارع طویریج در اسکان، تغذیه، پذیرایی از موکب های دیگر استان سمنان در اربعین ۱۴۰۵ است.

موکب پیروان ولایت بیارجمند، ابراهیم احمدی در کربلا، عمود ۱۳۶۳ اسکان، تغذیه، پذیرایی، موکب عشاق العباس (ع)، ابراهیم پهلوان کربلا، خیابان شهدا در اسکان، تغذیه، پذیرایی، صاحب الزمان (عج) سمنان، رضا همتیان در کربلا، عمود ۷۲۹ مستقر در اسکان، تغذیه، پذیرایی، موکب علی بن موسی الرضا (ع)، ابوالفضل کفتری در کربلا، میدان تربیت با اسکان، تغذیه، پذیرایی، موکب لبیک یا ثارالله درجزین، مهدی کاشفی در کربلا، صحن عقیله با امکان اسکان، تغذیه، پذیرایی و موکب لبیک یا زینب (س)، ابوالفضل قدس در کربلا، عمود ۴۶ با اسکان، تغذیه، پذیرایی از جمله دیگر مواکب استان سمنان است.

موکب مصباح الهدی، ابراهیم سلمانی مستقر در کربلا، مدرسه اعتماد اسکان، تغذیه، پذیرایی، موکب امدادگران عاشورا، عباس نظری کربلا، زرباطیه با اسکان، تغذیه، پذیرایی، موکب جوادالائمه، حسن امامی کربلا، عمود ۱۳۶۳ با اسکان، تغذیه، پذیرایی، موکب رهروان عقیله بنی هاشم، علی‌اکبر میرزایی در کربلا، عمود ۱۳۶۳ با اسکان، تغذیه، پذیرایی، موکب رسانه‌ای قافله، مجتبی رحیمی مستقر در کربلا، عمود ۹۰۹ با اسکان، تغذیه، پذیرایی، رسانه‌ای فجر، علی مهرزاد در کربلا، عمود ۹۱۰ با امکان اسکان، تغذیه، پذیرایی، موکب عاشقان ولایت، مجید معینی در مرز خرمشهر با اسکان، تغذیه، پذیرایی دیگر موکب اربعین ۱۴۰۵ استان سمنان است.

و در نهایت موکب شهید شاطری، ابراهیم سمندی در مرز خرمشهر با امکان اسکان، تغذیه، پذیرایی و موکب منتظران حضرت مهدی (عج)، سجاد احمدی مستقر در سمنان، پارک مسافر اسکان، تغذیه، پذیرایی از دیگر مواکب استان در اربعین امسال است.