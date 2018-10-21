به گزارش خبرنگار مهر، علیار اسکندری‌نسب ظهر یکشنبه در سمینار ارزیابی اقتصادی طرح‌های تولیدی در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان اظهار داشت: امروزه بحث هوشمندسازی اطلاعات جامعه اقتصادی و تولیدی را داریم در گذشته که این بحث نبود جوامع پیشرفته استراتژی‌هایی برای توسعه اقتصادی داشتند.

وی افزود: این استراتژی‌ها شامل توسعه صادرات، جایگزینی واردات، توسعه کشاورزی و توسعه صنایع سنگین بود و برای هر کدام یک مبنا و روش‌هایی مطرح می‌شد هر کدام از کشورهای توسعه‌یافته آن استراتژی را به کشورهایی مانند ما توصیه می‌کردند.

وی با بیان اینکه کشورهای صنعتی که به توسعه رسیدند آن نسخه‌ای که داشتند را برای کشورهای جهان سوم نمی‌پیچیدند و عکس آن را توصیه می‌کردند، ادامه داد: به عنوان مثال استراتژی توسعه کشاورزی به دلیل ارزآوری‌های خوبی که برای کشورها دارد مبنای توسعه کشورهای پیشرفته بوده اما این نسخه را برای کشورهای جهان سوم نمی‌پیچیدند و می‌گفتند این استراتژی برای کشورهای شما مفید نیست. جایگزینی واردات را مطرح می‌کردند و توسعه صنایع سنگین که هزینه‌بر است و ارزهای زیادی باید هزینه کرد تا این صنایع در کشورهای جهان سوم راه بیفتد را نیز توصیه نمی‌کردند.

فرماندار رفسنجان عنوان کرد: در یک مقطع همه صنایعی که با این حجم که ضرباتی به محیط‌ زیست می‌زد به کشورهای در حال توسعه منتقل کردند چون هم مواد اولیه بود هم نیروی ارزان بود بحث تولیدات‌شان را به دیگر نقاط دنیا بردند و استفاده بهینه کردند.

اسکندری‌نسب تصریح کرد: امروز هم که بحث اطلاعات و فناوری وجود دارد دنیا از مقطع سرمایه‌گذاری سنگین در کشورهای خودشان اجتناب می‌کنند و به کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم منتقل می‌کنند و خودشان از هوشمندسازی اطلاعات و بحث خدمات استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه زمانی که بحث اینترنت می‌شود هجمه‌ای برای بحث فضای مجازی می‌آید، افزود: استراتژی سازمان‌های جاسوسی دنیا این است که با یک پدیده مخالف خود که مواجه می‌شود حذف فیزیکی می‌کند سازمان سیا که متعلق به آمریکاست جاسوس و نفوذی تربیت می‌کند سازمان جاسوسی انگلیس هم می‌گوید حرف‌هایمان را توسط مدیران و نخبگان آن جامعه می‌زنیم.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: سازمان‌های جاسوسی برای پیشبرد اهداف‌شان از فضای مجازی استفاده می‌کنند و کاری می‌کنند که ما نتوانیم از دستاوردهای جدید که در جامعه جهانی اتفاق می‌افتد استفاده لازم کنیم.

اسکندری نسب با اشاره به اینکه امروز دنیا دنیای هوشمندسازی و ارتباطات است، یادآور شد: در هرنقطه از دنیا که بخواهیم اراده کنیم می‌توانیم هم خدمات بگیریم و هم علم جدید استفاده کنیم و باید راه استفاده از فضای مجازی را بدانیم.