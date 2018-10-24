«قلمرو کوانتوم» در آثار جدید مارول نقش مهمی دارد/ بازگشت مردگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندین‌اکسپرس، مایکل داگلاس بازیگر کهنه کار سینما فاش کرد که «قلمرو کوانتوم» نقش مهمی در فیلم های پیش روی مارول ایفا خواهد کرد.

داگلاس در دنیای سینمایی مارول نقش دکتر هنک پیم را بازی می کند. شخصیت وی در فیلم «مرد مورچه ای»، «قلمرو کوانتوم» را این چنین تعریف کرده بود: «قلمرو کوانتوم» جایی است که همه مفاهیم زمان و مکان بی ربط می شوند.

حالا داگلاس در گفتگو با رایان سیکرست درباره نقش «قلمرو کوانتوم» چنین می گوید: «قلمرو کوانتوم» نقش کلیدی در فیلم های مارول ایفا خواهد کرد. من فکر می کنم که «قلمرو کوانتوم» در تمام قسمت های آینده فیلم های مارول نقش مهمی بازی کند.

کوین فایگی رییس استودیوی مارول نیز قبلا گفته بود که «مرد مورچه ای» نقش مهمی در آینده فیلم های مارول خواهد داشت. نخستین بار مفهوم «قلمرو کوانتوم» در فیلم «مرد مورچه ای» با بازی داگلاس به نمایش درآمد.

گفته شده است نقش «قلمرو کوانتوم» در «انتقام جویان ۴» بسیار مهم است.

در «قلمرو کوانتوم» قوانین زمان و مکان بی اهمیت هستند. این حربه برای برگرداندن مردگان به دنیای زندگان مفید است و با این شیوه می توان ابرقهرمان های مرده مثل مرد عنکبوتی، پلنگ سیاه، دکتر استرنج و دیگران را به دنیای زندگان برگرداند.