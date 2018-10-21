نفت مسجد سلیمان در راه شمال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، معاونت برنامهریزی و تلفیق طرحها و برنامههای برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که به این منظور، نشست تکمیل، نصب و راهاندازی سیستم اندازهگیری و تحویل خط لوله ١٠ اینچ حدفاصل شیرخانه سبزآب تا تلمبهخانه شهید زنگنه با حضور نمایندگانی از مدیریتها، شرکتها و ادارات مرتبط با هدف مهیا کردن شرایط ارسال نفت خام میدانهای حوزه مسجدسلیمان به پالایشگاههای شمالی کشور برگزار و تمهیدات لازم اندیشیده شد.
بر اساس این گزارش، میدانهای ناحیه شمالی حوزه مسجد سلیمان شامل میدانهای لبسفید، پلنگان، کبود، بالارود و قلعهنار است.
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