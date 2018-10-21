  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۸

نفت مسجد سلیمان در راه شمال کشور

نفت مسجد سلیمان در راه شمال کشور

بر اساس برنامه شرکت ملی نفت ایران، به‌زودی بخشی از نفت خام تولیدی میدان‌های حوزه مسجدسلیمان به منظور تامین خوراک، به پالایشگاه‌های شمالی کشور ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، معاونت برنامه‌ریزی و تلفیق طرح‎ها و برنامه‌های برنامه‎ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که به این منظور، نشست تکمیل، نصب و راه‌اندازی سیستم اندازه‌گیری و تحویل خط‌ لوله ١٠ اینچ حدفاصل شیرخانه سبزآب تا تلمبه‌خانه شهید زنگنه با حضور نمایندگانی از مدیریت‌ها، شرکت‌ها و ادارات مرتبط با هدف مهیا کردن شرایط ارسال نفت خام میدان‌های حوزه مسجدسلیمان به پالایشگاه‌های شمالی کشور برگزار و تمهیدات لازم اندیشیده شد.

بر اساس این گزارش، میدان‎های ناحیه شمالی حوزه مسجد سلیمان شامل میدان‌های لب‌سفید، پلنگان، کبود، بالارود و قلعه‌نار است.

کد مطلب 4437016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها