به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان مهدی میقانی اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال سه میلیون و ۲۲۴ هزار و ۲۴۸ تن کالا در استان جابجا شده است.
وی افزود: ۳۸ درصد از این میزان بار در درون استان و سه درصد به بیرون استان حمل شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان تصریح کرد: این میزان کالا با ۳۱۷ هزار و ۳۶ سرویس حملونقل شده که نسبت به مدت مشابه ۱۷ درصد رشد را نشان میدهد.
میقانی کالاهای حمل شده را ۱۰ کالای عمده شامل انواع آجر، آرد، گندم، سیبزمینی، سیمان، کاه، کلزا، گنجاله و گازوئیل برشمرد و گفت: کاه با ۲۰۳ هزار و ۶۶۳ هزار تن بیشترین سهم را در این کالاها داشته که طی ۳۳ هزار و ۴۰۵ سفر حمل و جابجا شده است.
به گفته وی، در استان گلستان ۷۶ شرکت حملونقل کالا فعالیت دارد که ۱۵ شرکت تعاونی، سه شرکت دولتی و بقیه خصوصی هستند.
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