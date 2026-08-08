به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، با همکاری وزارت آموزش و پرورش بخش دانشآموزی به دومین دوره جشنواره ملی فیلم «آب به قیمت جان» اضافه شده است. دانشآموزان سراسر کشور میتوانند آثار خود با موضوعات جشنواره را که در قالب فیلمهای موبایلی ساخته شده است به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
این آثار در بخش جداگانهای بررسی و داوری میشود و به آثار برتر تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جوایز نقدی اهدا میشود.
علاقهمندان میتوانند از شنبه ۱۷ مرداد تا چهارشنبه ۲۵ شهریور آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
دومین جشنواره ملی فیلم «آب به قیمت جان» به دبیری امیر کرم یزدی اواخر آبان برگزار خواهد شد.
نظر شما