فرماندار رودبار: رسانه ها دیده بانان آگاه جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت ظهر شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه شهید محمود صارمی، نقش خبرنگاران را در روشنگری و انعکاس واقعیت‌های جامعه بی‌بدیل خواند و بر مطالبه‌گری، تعهد و صداقت آنان تأکید کرد و با اشاره به تحولات بی‌سابقه یک سال اخیر و جنگ اخیر، گفت: پشتیبانی مردم، تلاش شبانه‌روزی نیروهای مسلح و مجاهدت دیپلماتیک، موجب شد ایران با وجود خسارت‌های سنگین، به جایگاه والایی از اقتدار نظامی و سیاسی در جهان دست یابد.

فرماندار رودبار بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه تأکید و اضافه کرد: در جنگ اخیر با وجود آسیب به زیرساخت‌ها، به‌ویژه حوزه انرژی، با مدیریت مناسب، کمبودی در بخش برق، سوخت و حامل‌های انرژی احساس نشد و این اقدامات شایسته تقدیر است.

پورحضرت با تأکید بر نقش رسانه‌ها در حفظ انسجام ملی، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان به سرمایه اجتماعی نیاز داریم و هر اقدام تضعیف‌کننده اتحاد ملی، به سود دشمن است. رسانه‌ها باید واقعیت‌ها را شفاف و درست منعکس کنند و از ایجاد فضای متناقض و نگران‌کننده بپرهیزند.

وی رسانه‌ها را «دیده‌بانان آگاه جامعه» دانست و افزود: رسانه‌ها حلقه ارتباطی مؤثر میان مردم و مسئولان هستند و گاهی یک خبر یا مطالبه رسانه‌ای می‌تواند گره‌گشای مشکلی در دورافتاده‌ترین نقاط باشد.

فرماندار رودبار با اشاره به گستردگی جغرافیایی این شهرستان، اظهار کرد: خبرنگاران با انعکاس سریع مشکلات، یاری‌رسان مدیران شهرستانی در حوزه‌های مختلف هستند و ما مطالبه‌گری به‌حق آنان را به رسمیت می‌شناسیم.

پورحضرت همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی دستاوردهای دولت و اقدامات عمرانی، زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید و ابراز امیدواری کرد که رسانه‌ها از ظرفیت پورتال اطلاع‌رسانی فرمانداری برای انعکاس اخبار و امیدآفرینی در جامعه بهره گیرند.

وی از سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور به گیلان خبر داد و گفت: با هماهنگی استاندار و نماینده مردم رودبار در مجلس، تأمین اعتبار پروژه‌های مهمی همچون سد دیورش و خطوط انتقال آب در این سفر پیگیری خواهد شد که با بهره‌برداری از آنها، مشکل تأمین آب شرب ۵ شهر و ۲۸ روستای شهرستان برطرف می‌شود.

فرماندار رودبار در پایان با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه، بر تداوم تعامل و برگزاری نشست‌های پرسش‌وپاسخ با خبرنگاران تأکید کرد و گفت: مسئولان و خبرنگاران باید در کنار یکدیگر برای رفع مشکلات مردم، افزایش امید اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی گام بردارند.