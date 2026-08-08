دور دوم اجرای کمدی «سندباد و فیروز» در خانه نمایش مهرگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش کمدی موزیکال «سندباد و فیروز» به طراحی و کارگردانی محمود موسوی و نوشته دانیال تفرشی از دوشنبه ۲۶ مرداد هر شب ساعت ۲۱:۳۰ به مدت ۶۵ دقیقه در خانه نمایش مهرگان روی صحنه می‌رود.

مسعود مهرابی، میثم عباسی، علی آتشانی، علیرضا ‌ذوالفقاری، هلن ‌سرگزی، مژگان ‌آمری، ضحا ‌طلائی، مهیاس ‌حسین‌زاده، دریا ‌فخیم، مهرناز ‌عدمی، پرند ‌اکبری، سارا ‌قائم ‌مقامی و محمود ‌موسوی بازیگرانی هستند که در این تئاتر نقش‌آفرینی می‌کنند.

دیگر عوامل نمایش کمدی موزیکال «سندباد و فیروز» عبارتند از مجری طرح: هاتف کلاته، نوازندگان: نیما فرامند، مهراد ابریشمکار، سینا معصومی، سپنتا بوچالو، ابراهیم اکبرزاده ماکوئی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه‌ریز: نیلوفر شکری، دستیاران کارگردان: پوریا یاوری، امیر مهدی اعتمادفر، منشی صحنه: نیلوفر شکری، طراح لباس: کوروش مراد طهرانی، طراح حرکت: سارا قائم مقامی، طراح موسیقی: مهراد ابریشمکار، طراح صحنه: محمود موسوی، دستیاران لباس: میلو زمانزاده، سینا باقرزاده، مرجان خوش اخلاق، ساخت دکور و آکسسوار: حمیدرضا جهانگیری، مدیر تبلیغات: محمد سجاد رشیدی، دپارتمان رسانه و روابط عمومی: میلاندر مدیا، ستاره نجف‌آبادی، مدیر رسانه: امین اسلامی، پارسا اسماعیلی، عکاس: علیرضا سامنی، عباس ستایش، امین اسلامی، تولید محتوا: جاوید علیپور، با همکاری: خانه نمایش مهرگان.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند از امروز به تیوال و سینماتیکت مراجعه کنند.

این نمایش پیش از این در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته بوده است.