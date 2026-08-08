به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت شصت و چهارمین سال تأسیس بنیاد فرهنگی البرز، آئین «جایزه البرز دانش‌آموزی ۱۴۰۵» با هدف تقدیر از ۶۴ نفر از دانش‌آموزان برتر سراسر کشور، طی مراسمی در آبان ماه سال جاری برگزار می‌گردد.

در این دوره، دانش‌آموزانی که در سال تحصیلی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۵ در پایه نهم مقطع متوسطه اول و پایه دوازدهم مقطع متوسطه دوم در شاخه نظری (رشته‌های ریاضی فیزیک، تجربی، علوم انسانی و معارف اسلامی) و شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش از سراسر کشور تحصیل می‌کردند، می‌توانند شخصاً با مراجعه به سایت جایزه البرز به نشانی www.alborzprize.ir، نسبت به دریافت و مطالعه شیوه‌نامه جایزه البرز ۱۴۰۵ در هر یک از پایه‌ها و شاخه‌ها مبادرت ورزند.

دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل پایه‌های نهم و دوازدهم سال تحصیلی گذشته، پس از مطالعه شیوه‌نامه جایزه البرز، در صورت واجد شرایط بودن، فقط با شماره همراهی که وارد پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش (my.medu.ir) می‌شوند، به صفحه شخصی خود در سامانه مای‌مدیو مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک موردنیاز اقدام نمایند.

زمان ثبت‌نام دانش‌آموزان واجد شرایط از اول شهریور ۱۴۰۵ به مدت یک ماه تعیین شده است که با توجه به لزوم پالایش مستندات دریافتی و راستی آزمایی آنها از طریق استعلام از مراجع ذیربط و انجام داوری، مشابه سنوات گذشته، این زمان به هیچ عنوان تمدید نشده و در پایان روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ثبت‌نام در سامانه مای‌مدیو بسته خواهد شد؛ لذا از دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل سال پایانی دوره‌های اول و دوم متوسطه درخواست می‌گردد ثبت‌نام و بارگذاری مدارک خود را به روزهای پایانی موکول ننمایند.

با پایان مهلت بارگذاری مدارک توسط دانش‌آموزان، پالایش مستندات دریافتی و راستی‌آزمایی آنها از طریق استعلام از مراجع ذیربط و همچنین داوری و انتخاب نهایی از میان افراد واجد شرایط توسط دبیرخانه علمی جایزه البرز انجام می‌گردد و به دنبال آن، طی مراسمی ملی در آبان ماه سال ۱۴۰۵ از برگزیدگان نهایی شصت و چهارمین سال جایزه البرز ایشان با اهدای گواهی جایزه البرز و جوایز نقدی تقدیر به‌ عمل می‌آید.

در این مراسم از طرف بنیاد فرهنگی البرز به عنوان پرچمدار وقف علمی کشور، به هر یک از دانش‌آموزان منتخب کشوری در پایه‌های نهم و دوازدهم، به ترتیب مبلغ ۶۵۰ و ۸۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی به همراه گواهی جایزه البرز و تندیس ویژه جایزه البرز اهداء می‌شود.

شایان ذکر است شصت و چهارمین سال جایزه البرز دانش‌آموزی به همت «بنیاد فرهنگی البرز» و با همکاری «سازمان اوقاف و امور خیریه»، «وزارت آموزش و پرورش»، «بنیاد ملی نخبگان» و «رسانه ملی» برگزار می‌شود.

بنیاد فرهنگی البرز در سال ۱۳۴۲ شمسی با هدف کمک به اشاعه فرهنگ کشور و تجلیل از مقام علمی دانشمندان و پژوهندگان برتر و تشویق دانشجویان و دانش‌آموزان برگزیده و نوجوانان با استعداد ایرانی، از طریق اعطای «جایزه البرز» به همت مردی خیراندیش، زنده‌یاد حسینعلی البرز تأسیس و وقف گردیده که طی بیش از نیم قرن، چندین هزار نفر از نخبگان برتر علمی کشور را مورد حمایت و تشویق قرار داده است.

«جایزه البرز» موسوم به نوبل ایرانی، باسابقه‌ترین جایزه علمی کشور است که با هدف شناسایی و تقدیر از دانشمندان، پژوهشگران، دانشجویان و دانش‌آموزان برگزیده و با استعداد ایرانی، از سال ۱۳۴۲ شمسی به ابتکار و همت نیکوکار نام‌آور، زنده‌یاد حسینعلی البرز و با تأسیس و وقف بنیاد فرهنگی البرز پایه‌گذاری شده است و طی بیش از نیم‌قرن، هزاران نخبه علمی کشور را مورد حمایت و تجلیل قرار داده است. آئین پایانی اعطای جایزه البرز در سال‌های اخیر، در قالب همایش‌های ملی و با حضور مقامات علمی و مسئولان کشوری برگزار شده و در حال حاضر، به ‌عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی، در زیست‌بوم علم و فناوری کشور به شمار می‌رود.

بنیاد فرهنگی البرز از ابتدای تأسیس تاکنون به بیش از ۳۰۰۰ دانشجو، وام‌های تحصیل و اشتغال به کار پرداخت کرده و به بیش از ۴۶۵۰ نفر جایزه حسن تحصیل اهدا نموده است. ضمن اینکه این بنیاد در دهه‌های اخیر و تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز با برگزاری ۲۴ همایش ملی و استانی، به ۱۸۹۶ نفر از دانشمندان، مخترعان، دانشجویان، حوزویان و دانش‌آموزان برتر کشوری، جایزه البرز (به عنوان تنها جایزه علمی کشور بر مبنای سنت حسنه وقف) را اعطا کرده است.

یادآور می‌شود، علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت جایزه البرز به نشانی www.alborzprize.ir مراجعه کنند.