تولیت آستان قدس رضوی: داستان و شعر ابزاری ماندگار برای معرفی ائمه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد مروی ظهر شنبه در آیین رونمایی از کتاب «گاه گم‌شدگان» که در تالار شیخ طبرسی سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار کرد: اگر در قرآن با دقت تامل کنیم، در بسیاری از سوره ها غیر از سوره «قصص» و «یوسف»، علی الخصوص در سوره حضرت موسی و فرعون با داستان انبیا مواجه هستیم، گاهی هم برخی داستان‌ها تکرار شده‌اند.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: قرآن کتاب داستان نیست اما خداوند خودش انسان را خلق کرده و خدا ذائقه بشر را بهتر از هر کسی می شناسد، درک مفاهیم صحیح در قالب داستان اگر صورت بگیرد، بهتر در حافظه می ماند.

وی بیان کرد: شعر قابل حفظ شدن است اما متن این ویژگی را ندارد، هرچقدر هم متن فاخر و برجسته باشد باز هم حفظ اش کار مشکلی است و مدام از خاطر می رود، ما متون ادبی بسیار زیبایی داریم اما قابل حفظ شدن نیستند . پرویز خرسند کتابی دارد با نام «برزیگران دشت خون» بسیار زیباست اما نمی توان آن را حفظ کرد، یا کتاب های محمدرضا حکیمی که بسیار فاخر هستند اما حفظ آن سخت هست، برعکس، حفظ شعر راحت است. لذا اگر مفهومی به زبان شعر گفته شود بسیار اثرگذار خواهد بود.

وی عنوان کرد: ائمه اطهار به شعرا هدایای بسیاری می دادند، چراکه مفاهیم در قالب شعر ماندگار می شوند و در حافظه باقی می مانتد، لذا یکی از مسائلی که رهبرشهید و عظیم الشان ما در آن اهتمام جدی داشتند، دیدار با شعرا، نویسندگان و اهالی ذوق و هنر بود. برخی گمان می کردند ایشان برای تفنن حالِ خودشان، این جلسات را برگزار می کنند اما اینطور نبود چراکه اگر این گونه بود نهایتا ۴ یا ۵ دیدار برگزار می کردند، اما دیدار ها مستمر بود.

مروی با بیان اینکه رهبرشهید از ظرفیت شعر و ادبیات شناختی کامل داشتند، گفت: رهبر شهید شعر و ادبیات را بال و پر می دادند و قدرشناس بودند، البته ایشان جهت هم میدادند. تفریظ هایشان در کتابهای خاطرات رزمندگان و شهدا برای این بود که فرهنگ از طریق کتاب و رمان زنده بماند و به نسل های بعد منتقل شود لذا دیدار با نویسندگان و تفریظ بر کتابها جزو برنامه های ایشان بود.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به کتاب «گاه گم شدگان» گفت: نویسندگانِ کتاب «گاه گم‌شدگان داستانهایی را درباره زائران در این مکان قدسی نوشته اند و این گوهر را از دل انسان بیرون کشیده و روی کاغذ به زیور طبع آراسته اند، این کار بسیار ارزشمند است. از این کرامات در حرم مطهر بسیار است، در حرم مطهر رضوی کرامات مدام د رحالِ بارش است پس باید نویسندگان بیشتری دست به کار شوند و کرامات امام رضا(ع) را نقل کنند.

وی اظهار کرد: خود کسی که این گوهر را کشف می کند هم باید طلاشناس باشد، اگر خود ما معرفت درستی نسبت به مقام امامت نداشته باشیم مانند یک معدن چی هستیم که میخواهد از زیر خروارها سنگ و خاک، طلا را کشف کند، اگر خودمان طلاشناس نباشیم ممکن است طلایی که جلوی چشممان است را نشناسیم و آن را دور بیندازیم.

مروی خطاب به نویسندگان تاکید کرد: در این مسیر باید به گونه ای عمل کنید که به مردم آگاهی، معرف و شناخت منتقل کنید و کتابهایتان تنها بیان احساس نباشد، بلکه عمق هم داشته باشد.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: رهبر شهید و عظیم الشان توصیه می کردند که سعی کنید در بیان مطالب به نسل جوان، معرفت شان را بالا ببرید و به آنها قدرت تحلیل بدهید، نه اینکه تحلیل را در دهانشان بگذارید تا خودشان بتوانند جهت صحیح را پیدا کنند.

وی ابراز کرد: خدارا شاکر باشید که در این مسیر قلم می زنید شما حضرت رضا(ع) را به زندگی مردم می برید، پس مطمئن باشید ایشان این اذن و لیاقت را به شما عنایت کرده است که دانش و مهارت ارزشمندتان را در مسیر تربیت مردم قرار دهید. امیدوارم ماهی یک کتاب با موضوع کرامات امام رضا (ع) به چاپ برسد.

مروی بیان کرد: حالا که سیل دلدادگان قائد شهید مستمرا به مشهد مشرف می شوند امیدوارم نویسندگان با زائران رهبر شهید نیز گفتگو کنند و حالِ این عزیزان را نیز در قالب روایت و کتاب به جامعه منتقل کنند. این مسیر امتداد همین جریان مقدسی است که به واسطه چاپ این کتاب آغاز شده است.