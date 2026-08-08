اسماعیلی: نامِ «خبرنگار»، مترادف با « آگاهی بخشی و آزادگی» است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور در پیام خود به مناسبت روز خبرنگار، خاطرنشان کرد در «جنگ میهنی رمضان» چشمانِ تیزبین و قلمهایِ راستقامتِ خبرنگارانِ جبههیِ حق اجازه نداد حقیقت در غبارِ بمبارانِ رسانهایِ جریانِ سلطه گم شود.
متن پیام به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
قلم، امانتدارِ حقیقت و دیدهبانِ بیدارِ تاریخ است.
در تقویمِ پرحادثهیِ این مرز و بوم، روزِ خبرنگار، فرصتی برای بزرگداشتِ اهالیِ رسانه و آیینی برای بازخوانیِ عهد و پیمان میان «آگاهی» و «آزادی» است.
اگر از دورهیِ پرشورِ مشروطه آغاز کنیم، آنگاه که نخستین جرقههایِ اندیشهیِ آزادیخواهانه در جرایدِ آن روزگار – آن «دمِ مسیحاییِ» قلمهایِ عدالتطلب – بر جانِ استبدادزدهیِ این ملک دمیده شد، تا به امروز که خورشیدِ رسالتِ خبرنگاری، پرتوهایِ حقیقت را از جبهه مقاومت بر پهنهیِ جهان میتاباند، همواره نامِ «خبرنگار»، مترادف با « آگاهی بخشی و آزادگی» و همراه با اخلاق و میهن دوستی بوده است.
پیوندِ گسستناپذیری میانِ قلمهایِ سلحشورِ خبرنگاران متعهد و روایتهایِ سترگِ تاریخ وجود دارد. آنگاه که در «جنگ میهنی رمضان»، ارادهیِ ملت بزرگ ایران در برابرِ هژمونیِ زر و زور به نمایش درآمد، این چشمانِ تیزبین و قلمهایِ راستقامتِ خبرنگارانِ جبههیِ حق بود که اجازه نداد حقیقت در غبارِ بمبارانِ رسانهایِ جریانِ سلطه گم شود؛ چرا که آنان میدانستند «خبر»، خود سلاحی است که میتواند توازنِ قدرت را نه فقط در افکارِ عمومیِ جهان، که حتی در میدانِ جنگ تغییر دهد.
خبرنگارِ ترازِ انقلاب می داند دفاع از حق و حقیقت نیازمند ایثار جان و قلم است و از این رو شمار شهیدان و ایثارگران رسانه ها در همه دوران ها، از جمله در حماسه های اخیر میدان و خیابان افتخارآفرین بوده است. در عصری که «استکبارِ رسانهای» سعی در واژگونهسازیِ مفاهیم و مسخِ واقعیت دارد، رسالتِ پیشتازانِ دفاع رسانه ای بیش از هر زمانِ دیگری، سنگین و مقدس است. شما وارثانِ همان قلمهایِ خونین و متعهد هستید که اینک در میادینِ نبردِ شناختی، همچون راویانِ صادقِ جبهههایِ مقاومت و سنگربانانِ حقیقت به شمار می روند.
فروتنانه، روز خبرنگار را به یکایک اعضای گرانقدر جامعه خبری و رزمندگان عرصه ارتباطات و رسانه که در پیِ ساختنِ فردایی روشنتر برایِ ایرانِ عزیز هستند، تبریک میگویم و آرزو می کنم در مسیرِ پرفراز و نشیبِ روشنگری، مانند گذشته توفیقِ روزافزون رفیقِ راهِتان باشد و قلمهای ارزشمندتان به نورِ حقیقت، مانا و مقتدر بماند.
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