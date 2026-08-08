نامزدی بهترین فیلم و بازیگری «دوچرخه آبی» در ۲ جشنواره جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» به نویسندگی و کارگردانی سیاوش ساعدپناه و تهیه‌کنندگی سعید نجاتی و محصول باشگاه فیلم اشراق، در تازه‌ترین حضور خود، موفق به کسب عنوان نامزدی جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «سینما المتنقلة» عراق شد.

جشنواره بین‌المللی «سینما المتنقلة» از رویدادهای سینمای کوتاه عراق است که هر ساله در بغداد برگزار می‌شود و در دوره هشتم خود، با حضور فیلمسازانی از کشورهای مختلف، میزبان آثار منتخب در بخش‌های گوناگون است. برگزارکنندگان این رویداد همچنین اعلام کرده‌اند که آثار منتخب جشنواره در قالب اکران‌های بین‌المللی در کشورهایی از جمله اسپانیا، الجزایر، اقلیم کردستان عراق، استرالیا، لیبی، کره جنوبی، تایلند، برزیل و مراکش نیز به نمایش گذاشته خواهند شد و بدین ترتیب دامنه فعالیت جشنواره فراتر از عراق گسترش پیدا کرده است.

علاوه بر این جشنواره، این فیلم کوتاه نامزد نهایی هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوبانی آلمان نیز شده و قرار است در بخش رسمی جشنواره در آلمان به نمایش درآید. این جشنواره از ۱۳ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ برابر با ۴ تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ در سالن سینمایی Schauburg Filmpalast شهر گلزن‌کیرشن آلمان برگزار خواهد شد. این جشنواره در سال‌های اخیر به یکی از رویدادهای مهم سینمای کردی و سینمای مستقل منطقه تبدیل شده و بستری برای معرفی آثار با مضامین فرهنگی، اجتماعی و انسانی فراهم کرده است.

فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» همچنین در ۳ جشنواره جهانی دیگر یعنی بخش رسمی هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه مزده (Mezda International Short Film Festival ۲۰۲۶) کشور لیبی، جشنواره فیلم ظفار کشور عمان و جشنواره بین‌المللی فیلم هوش مصنوعی کره جنوبی ۲۰۲۶ راه پیدا کرده است.

«دوچرخه آبی» روایتی اجتماعی و انسانی از زندگی یک معلم در روستایی کوهستانی در منطقه اورامانات است؛ داستانی درباره فقدان، همدلی، بخشش و پیوند انسان‌ها که در قالب نماد یک دوچرخه آبی روایت می‌شود.

آرمین عزیزی، اردشیر احمدی، متین ویسی، ژیران احدی، عمران مرادی، آزاد کریمیان، آسیه خدرلکی و دلارام احمدی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

فهرست عوامل فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» عبارتند از کارگردان: سیاوش ساعدپناه، نویسندگان: سیاوش ساعدپناه، وحید احمدی و بهمن شریفی، دستیار اول کارگردان: متین شیخ نصرالهی، دستیار دوم کارگردان: سرکوت نیکدل، تدوینگر: وحید احمدی، منشی صحنه: گیتا فیضی، عکاس: فرهاد مطاعی، گریم: رعنا خالدی، مدیر فیلمبرداری: نوید زارع، دستیار اول فیلمبردار: سیروان خضری، دستیار دوم فیلمبردار: فرشید محمدی، دستیار سوم فیلمبردار: پارسا خدری، تصویر هوایی: فرهاد مطاعی، طراحان صحنه: محی الدین آین، معین صفایی پور و شرمین احمدی نژاد، طراح لباس: سیاوش ساعدپناه و آرتیا ساعدپناه، مدیر صدابرداری: ایرج نوروزی، دستیار صدابردار: هیمن کریمی، صداگذار: نعمت نارنجی، اصلاح رنگ: فرهاد سنندجی، جلوه ها ویژه: هیمن مهرشاد، مدیر تولید: افشین ملکی، گرافیست: سیاوش ساعدپناه، جانشین تولید: شرمین احمدی نژاد، دستیار تولید: ماهان جواهری، آهنگسازان: اردوان میرانی و آرتین حامدی، هند پن: آرتین قادر پناه، تدارکات و حمل و نقل: طاها کریمی، سیروان معروفی، رزگار بندول، محمد رحمانی، جبار امینی، جبار عبدی و کوهسار رحیم زاده، بازیگردان: عمران مرادی، مترجم: میلاد فتحیانی، پخش داخلی: مهتاب ابراهیمی، جانشین تهیه کننده: مهدیه غلامحسینی، مشاور رسانه‌ای و روابط عمومی: آزاده فضلی، تهیه کننده: سعید نجاتی، محصول باشگاه فیلم اشراق.