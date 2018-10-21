مسئولان به خواسته های منطقی و به حق مردم رسیدگی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شاهرخی فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) روز یکشنبه در یادواره شهدای کارمند استان که در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت راهکار برون رفت از مشکلات است وامروز باید این فرهنگ در همه شئون زندگی دیده شود.

وی افزود: حوادثی که بر کشور ایران تحمیل شده هرکدامش می توانست یک کشور بزرگ و قدرتمند را تسلیم ونابود کند اما لطف الهی و رهبری و ایستادگی مردم موجب پیروزی در جبهه های مختلف شده است.

سردار شاهرخی تصریح کرد: ایران اسلامی با تقدیم بیش از ۱۷ هزار شهید ترور بیشترین هزینه را در مبارزه با تروریسم پرداخت کرده وهمچنان بااقتدار در مسیر ارزشهایش ایستاده است.

فرمانده سپاه صاحب الامر استان قزوین یادآورشد: نظام اسلامی با اتکا به مردم سالاری دینی توانسته با کمک مردم و هدایت رهبری از بسیاری از ناملایمات عبور کند و امروز هم باور داریم که قدرت اصلی نظام، فقط از مردم است.

شاهرخی بیان کرد: دشمن با راه انداختن جنگ اقتصادی و فرهنگی و ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه تلاش می کند با عملیات روانی خود به مردم القا کند همه چیز از بین رفته و دیگر قابل اصلاخ نیست تا موجب تفرقه و نارضایتی و مشکلات اجتماعی شود.

وی اضافه کرد: در آخرین نظرسنجی انجام شده بیش از ۷۰ درصد مردم به نظام و انقلاب پایبند بوده ولی از عملکرد برخی مسئولان نارضایتی داشتند که باید این روند اصلاح شود.

شاهرخی گفت: نباید قدرت مردمی و ایمانی خود را نادیده بگیریم و دچار نا امیدی و یاس شویم و در این شرایط همچنان می توانیم به دستاوردهای نظامی، دفاعی، هسته ای افتخار کنیم و روحیه خودباوری را در خود تقویت کنیم تا دشمن مایوس شود.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین اظهارداشت: دشمن تلاش می کند با استفاده از ابزار رسانه ای کاری کند تا مردم شعار مرگ بر امریکا را کنار بگذارند در حالی که بر اساس نظرسنجی انجام شده حدود ۷۰ درصد جامعه آماری این شعار را نماد استکبارستیزی می دانند و با حذف آن مخالفند.

وی گفت: از مسئولان و نمایندگان مجلس انتظار داریم به خواسته های به حق مردم رسیدگی کنند و به سوگندی که با مردم بسته اند وفادار باشند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین یادآورشد: نمایندگان مجلس باید مزیتها و و ضررهای FATF را به مردم بازگو کنند و درست تصمیم بگیرند و سکوت در این زمینه منطقی نیست.