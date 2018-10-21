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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۱۱

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

صادرات گوشت مرغ در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

صادرات گوشت مرغ در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

شهرکرد- رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: صادرات گوشت مرغ در چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله غریب ظهر یکشنبه در نشست بررسی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان با اشاره به اینکه صادرات مرغ در چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری یکی از صادرکنندگان مهم مرغ به عراق است.

وی بیان کرد: سالانه حدود ۶۰۰ تن مرغ از این استان به عراق صادر می شود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به سطح استان انجام شود.

وی بیان کرد: حفظ بازار صادراتی مرغ در این استان و اشتغال ایجاد شده در این بخش نیازمند این است که استان از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان عاری باشد.

کد مطلب 4437053

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