به گزارش خبرگزاری مهر، اعتراض باشگاه نساجی به داوری های اخیر این باشگاه به ویژه بازی اخیر این تیم مقابل سپاهان باعث شد تا امیر قلعه نویی سرمربی سپاهان امروز مواردی را در این خصوص اعلام دارد. بعد از آن باشگاه نساجی رسما نسبت به صحبتهای امیر قلعه نویی واکنش نشان داد. باشگاه نساجی در اطلاعیه ای که به همین منظور صادر کرد نوشت:

«سرمربی سپاهان امروز با وجود پنالتی باد آورده تیمش در بازی مقابل نساجی، طوری وانمود کرده که اتفاقا داوری به ضرر آنها بوده و باشگاه نساجی این بحث «نخ نما» را تمام کند!امیر قلعه نویی امروز با موضعگیری علیه جواد نکونام سرمربی نساجی، از این گفته که داور در بازی جام حذفی پنالتی مسلم روی آقایی بازیکن آنها را نگرفت. بدون شک اگر کوچکترین صحنه مشکوکی در آن بازی رخ می‌داد سرمربی سپاهان در کنفرانس مطبوعاتی شدیدا علیه آقای فغانی موضع گیری می‌کرد.

با توجه به اظهارات تازه سرمربی سپاهان، باشگاه نساجی لازم دانست دو صحنه مشکوک از بازی اخیر مقابل این تیم اصفهانی را منتشر کند. در صحنه اول، ناگفته پیداست پورقاز مدافع سپاهان با زانوی خود پشت پای نظری مهاجم نساجی را نشانه رفته و این بازیکن را نقش بر زمین می کند. در تصویر زیر نیز این مسئله کاملا گویا و مشخص است. پورقاز در این صحنه دچار بی احتیاطی شده و نظری را با خطا متوقف می کند.

در ادامه مسابقه در صحنه‌ای دیگر توپ با دست مدافع سپاهان برخورد می‌کند که در این عکس کاملا گویاست. نکته اینجاست که دست بازیکن سپاهان نیز کاملا باز است و نمی توان آن را توجیه کرد. در ادامه همین صحنه توپ با دست یکی دیگر از بازیکنان حریف هم برخورد می کند ولی طبق معمول همیشه، دست نیست که با توپ برخورد می کند و احتمالا توپ است که ناشیانه به دست مدافعان سپاهان می خورد!

این دو تصویر و دو صحنه کاملا مشکوک تنها پاسخی بود به اظهارات سرمربی سپاهان که بعد از خطای مسلم باد روی سجاد شهباززاده در بازی اخیر و تغییر نتیجه مسابقه بازی، از حق خورده شده تیمش در بازی حذفی سخن گفته است! از این پس قضاوت تنها و تنها با مردم و هواداران فوتبال خواهد بود. ببینید و قضاوت کنید.

باشگاه نساجی قصد داشت تنها از طریق کمیته داوران به این مسایل رسیدگی کند اما مصاحبه اخیر بعضی دوستان باعث شد تا برای روشن شدن افکار عمومی این دو صحنه را منتشر کنیم.»