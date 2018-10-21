راهکاری مناسب برای کنترل و پیشگیری از پدیده قتل شناسایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، احمدعلی انجم روز در جلسه پیشگیری از وقوع جرم شهرستان جیرفت گفت: کسانی که مرتکب قتل می شوند از فرهنگ و ارزش والای انسانی بی اطلاع هستند که این مسئله نیازمند آموزش و کار فرهنگی در جامعه است.

وی گفت: با توجه به آمار جرایم به ویژه قتل در این مناطق باید کارشناسان امور اجتماعی در خصوص بررسی علل و عوامل قتل در سطح جامعه به کمک دستگاه قضائی بیایند تا راهکارهایی برای کاهش این پدیده شوم شناسایی و اجرایی شود.

انجم روز به مضرات وجود سلاح های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: یکی از مهم ترین عوامل قتل عمد در این مناطق سلاح های غیرمجازی است که در اختیار مردم قرار دارد.

رئیس دادگستری شهرستان بافت گفت: مسئولان در خصوص آسیب های اجتماعی که در سطح جامعه وجود دارد، باید احساس مسئولیت کنند و در جهت کاهش آسیب های اجتماعی تصمیات مقتضی را اتخاذ کرده و به یاری دستگاه قضائی بشتابند.

وی ضمن انتقاد از کم کاری برخی مسئولان فرهنگی منطقه در مسائل فرهنگی افزود: گاهی اوقات فردی که مرتکب قتل عمد شده است نمی داند که یک گناه کبیره و ورود به عذاب درگاه الهی است و می طلبد متولیان امر فرهنگ تلاشی مضاعف در جهت آگاهی مردم منطقه داشته باشند.