مشاهده بیماری آنفلوآنزای پرندگان در ۴۰ کیلومتری چهارمحال وبختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زاورشانی ظهر یکشنبه در نشست بررسی بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان با اشاره به اینکه بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در ۴۰ کیلومتری چهارمحال و بختیاری مشاهده شده است، اظهار داشت: بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بار دیگر خودش را نشان داده است.

وی اظهار داشت: باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به استان اندیشیده شود.

دبیر پدافند غیرعامل اداره‌کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سال ۹۵ خسارت های بسیار زیادی در سطح استان ایجاد کرد.

وی عنوان کرد: ۲۳۷ هزار طیور در چهارمحال و بختیاری در سال ۹۵ به واسطه بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تلف شدند.

دبیر پدافند غیرعامل اداره‌کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تعداد نیروی دامپزشکی چهارمحال و بختیاری برای مقابله با این بیماری بسیار کم است و ضرورت دارد که سایر دستگاه ها نیز در این زمینه کمک کنند.