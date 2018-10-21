بازدید هزار استاد دانشگاه از مراکز ویژه علمی و فناوری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، دکتر جلیل دارا گفت: با گذشت ۴ ماه از اعلام رسمی آغاز برنامه ملّی «راهیان علم، فنّاوری و پیشرفت ایران»، هزار نفر از استادان دانشگاه های سراسر کشور، از مراکز علم و فناوری کشور بازدید کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور در ادامه با اشاره به برتری جایگاه علمی کشور در میان کشورهای منطقه گفت: ما سعی داریم همه اساتید را از نزدیک با دستاوردهای علمی و پژوهشی کشور آشنا کنیم و در کنار این بازدیدها، نشست های تخصصی نیز خواهیم داشت و از طرفی هم این بازدیدها موجب پیوند و تعامل بیشتر اساتید دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی خواهد شد.

دارا با بیان اینکه در آغاز بکار این برنامه ملّی، اعلام کردیم تا پایان سال جاری، دوهزار نفر از استادان در قالب این طرح از مراکز مهم علمی و صنعتی کشور بازدید خواهند کرد، گفت: تاکنون هزار نفر از استانهای مختلف در این طرح شرکت داشته اند که امیدواریم طبق وعده قبلی، این رقم را به ۳هزار استاد برسانیم.