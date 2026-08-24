معاون وزیر بهداشت: مجوز احداث بیمارستان ۹۶ تختخوابی هرات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی یزد، سید سجاد رضوی در آیین افتتاح طرح توسعه بیمارستان آیتالله خاتمی هرات، اقدامات انجامشده در این طرح را قابل توجه و ارزشمند دانست و اظهار داشت: توسعه بیمارستان هرات گام مهمی در تقویت ظرفیتهای درمانی منطقه است و میتواند پاسخگویی به نیازهای مردم شهرستان و مناطق پیرامونی را بهبود بخشد.
وی نیاز منطقه به بیمارستان جدید را جدی دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ضریب اشغال تختهای بیمارستان فعلی حدود ۷۵ درصد است و این مرکز علاوه بر مردم خاتم، پذیرای بیماران مناطق اطراف و حتی استان فارس است، توسعه ظرفیتهای بستری منطقه ضروری است.
وی با اشاره به وضعیت بخش قدیمی بیمارستان آیتالله خاتمی هرات افزود: بخش قدیمی بیمارستان هم نیازمند بهسازی است و این موضوع در معاونت توسعه وزارت بهداشت مطرح و پیگیری خواهد شد تا در کنار بهرهبرداری از بخش توسعهیافته، شرایط فضای قدیمی بیمارستان ارتقا یابد.
طرح توسعه بیمارستان آیتالله خاتمی هرات با ۴ هزار و ۸۰۰ مترمربع زیربنا و اعتبار ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای ساخت و تجهیزات به بهرهبرداری رسید.
همزمان، عملیات اجرایی بیمارستان ۹۶ تختخوابی هرات نیز در برنامه توسعه زیرساختهای درمانی شهرستان قرار گرفته است.
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