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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

معاون وزیر بهداشت: مجوز احداث بیمارستان ۹۶ تختخوابی هرات پابرجاست

معاون وزیر بهداشت: مجوز احداث بیمارستان ۹۶ تختخوابی هرات پابرجاست

یزد - معاون درمان وزیر بهداشت، با تأکید بر ضرورت تداوم توسعه زیرساخت‌های درمانی در شهرستان خاتم گفت: مجوز احداث بیمارستان ۹۶ تختخوابی هرات همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی یزد، سید سجاد رضوی در آیین افتتاح طرح توسعه بیمارستان آیت‌الله خاتمی هرات، اقدامات انجام‌شده در این طرح را قابل توجه و ارزشمند دانست و اظهار داشت: توسعه بیمارستان هرات گام مهمی در تقویت ظرفیت‌های درمانی منطقه است و می‌تواند پاسخگویی به نیازهای مردم شهرستان و مناطق پیرامونی را بهبود بخشد.

وی نیاز منطقه به بیمارستان جدید را جدی دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ضریب اشغال تخت‌های بیمارستان فعلی حدود ۷۵ درصد است و این مرکز علاوه بر مردم خاتم، پذیرای بیماران مناطق اطراف و حتی استان فارس است، توسعه ظرفیت‌های بستری منطقه ضروری است.

وی با اشاره به وضعیت بخش قدیمی بیمارستان آیت‌الله خاتمی هرات افزود: بخش قدیمی بیمارستان هم نیازمند بهسازی است و این موضوع در معاونت توسعه وزارت بهداشت مطرح و پیگیری خواهد شد تا در کنار بهره‌برداری از بخش توسعه‌یافته، شرایط فضای قدیمی بیمارستان ارتقا یابد.

طرح توسعه بیمارستان آیت‌الله خاتمی هرات با ۴ هزار و ۸۰۰ مترمربع زیربنا و اعتبار ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای ساخت و تجهیزات به بهره‌برداری رسید.

همزمان، عملیات اجرایی بیمارستان ۹۶ تختخوابی هرات نیز در برنامه توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان قرار گرفته است.

کد مطلب 6925951

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