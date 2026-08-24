به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر از یکشنبه هفته آینده در ایسیک‌کول قرقیزستان آغاز می‌شود و ایران برای نخستین‌بار با کاروانی متشکل از ورزشکاران، مربیان و عوامل اجرایی در این رویداد حضور خواهد داشت.

با تصمیم احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها با نام «رهبر شهید» و شعار «اتحاد، اقتدار و پیروزی» حضور خواهد یافت.

انتخاب این شعار سه‌گانه با تأکید بر همبستگی ملی، اقتدار و تلاش برای موفقیت ورزشکاران ایران صورت گرفته و اعضای کاروان با البسه متحدالشکل در مراسم‌ها و رقابت‌های ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر حضور خواهند داشت.

حضور ایران در دوره‌های گذشته بازی‌های جهانی عشایر عمدتاً به اعزام یک یا چند تیم در برخی رشته‌ها محدود بود، اما در دوره ششم برای نخستین‌بار ورزش ایران با ساختار یک کاروان منسجم و در رشته‌های متعدد در این رویداد شرکت می‌کند.

کاروان ۱۳۰ نفره ایران با حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار و مربی در ۲۳ رشته به قرقیزستان اعزام خواهد شد و هشت فدراسیون و یک انجمن ورزشی در این اعزام مشارکت دارند.

قیطاسی پرچمدار کاروان «رهبر شهید»

رضا قیطاسی، قهرمان رشته قوی‌ترین مردان ایران، به‌عنوان پرچمدار کاروان کشورمان در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر انتخاب شده است.

قیطاسی که اهل شهرستان کبودرآهنگ استان همدان و از آتش‌نشانان کشور است، سابقه کسب عناوین مختلف داخلی و بین‌المللی در ورزش‌های قدرتی را دارد و یکی از امیدهای مدال‌آوری ایران در این دوره محسوب می‌شود.

پرچمدار ایران قرار است در مراسم رژه کاروان‌ها با پوششی باستانی برگرفته از فرهنگ ایرانی حضور پیدا و پرچم جمهوری اسلامی ایران را حمل کند.

کشتی؛ یکی از امیدهای مدال‌آوری ایران

کشتی نیز یکی از رشته‌های مورد توجه کاروان ایران در این دوره خواهد بود. سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و رئیس کاروان ایران در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر، از آماده‌سازی نمایندگان ایران در رشته‌های مختلف کشتی برای حضور در این رقابت‌ها خبر داده است.

ورزشکاران ایران در ۲۳ رشته شامل مچ‌اندازی، قوی‌ترین مردان، مس‌رستلینگ (چوب‌کشی)، کمان‌گیری روی اسب، تنگه ایلو، هفت‌سنگ، طناب‌کشی، سوارکاری، کشتی آلیش، کشتی پهلوانی، سومو، مغول بوخ، سریوم کره، خاپساگای، گیولش آذربایجان، قرقیز کورش، قزاق کورسی، کشتی کمربندی تاجیکستان، کوراش، سامبو، گورش، کورش و کمان‌گیری سنتی در بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۶ حضور خواهند داشت.

ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر به میزبانی ایسیک‌کول قرقیزستان برگزار خواهد شد و کاروان «رهبر شهید» نخستین حضور منسجم ورزش ایران در قالب یک کاروان در این رویداد را تجربه خواهد کرد.