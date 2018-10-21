۷۰ هزار جلد کتاب در بین دانش آموزان آذربایجان غربی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله قاسمی بعد از ظهر یکشنبه در آیین تجلیل برگزیدگان مسابقات دانش آموزی قرآن، عترت و نماز استان اظهارداشت: آموزش و پرورش در راستای سند تحول بنیادین برنامه ها و فعالیتهای پرورشی را دنبال می کند.

وی با بیان اینکه زندگی پر استرس کنونی ناشی از گم کردن خداست ادامه داد: برنامه های آموزش و پرورش همواره جهت گیری و رویکرد تربیت دینی داشته و اخلاق محور است.

قاسمی با اشاره به استقبال دانش آموزان آذربایجان غربی از مسابقات قرآن، نماز و عترت اظهارداشت: سال گذشته ۱۸۴ هزار نفر در مرحله آموزشگاهی، ۴۳ هزار نفر مرحله شهرستانی، ۲۱۰۰ نفر در مرحله استانی و ۷۹ نفر در مرحله کشوری این مسابقات شرکت کرده بودند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش آذربایجان غربی اضافه کرد: مسابقات قرآن ، نماز و عترت فرهنگیان استان نیز با حضور ۳هزار ۲۵۹ نفر در چهار رشته برگزار شد.

قاسمی خاطر نشان کرد: در مرحله کشوری مسابقات هفت نفر از دانش آموزان و فرهنگیان مقامهای اول تا پنجم را بدست آوردند.

آیین تجلیل از برگزیدگان مسابقات دانش آموزی قرآن، عترت و نماز استان آذربایجان غربی با حضور نماینده ولی فقیه در استان، مدیرکل دفتر قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل آموزش و پرورش استان و دیگر مسئولان استانی در محل سالن اداره برق ارومیه برگزار شد.