نمایشگاه «کتاب گیلان» آبان ماه سال جاری در رشت برپا می شود

به گزارش خبرنگارمهر، پریسا کرمی بعدازظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی هفته کتاب که در سالن جلسات اداره کل کتابخانه‌های عمومی گیلان برگزار شد با تأکید بر گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین اقشار مختلف جامعه، اظهارکرد: نمایشگاه کتاب گیلان ۲۶ آبان سال جاری در رشت افتتاح می‌شود.

کرمی با بیان اینکه همه دستگاه ها به ویژه نهادهای فرهنگی باید برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تلاش کنند، افزود: گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه به تنهایی از عهده کتابخانه‌ها خارج بوده و نیازمند تعامل همه دستگاه‌ها است.

وی با بیان اینکه استان گیلان دارای ۱۰۴ باب کتابخانه در حوزه شهری و روستایی است، گقت: از این تعداد ۸۵ کتابخانه نهادی و مابقی مشارکتی هستند.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی گیلان در ادامه بیان کرد: بیش از ۵۹ هزار نفر عضو کتابخانه‌های عمومی گیلان هستند که با توجه به جمعیت استان باید به ۴۲۰ هزار نفر افزایش یابد.

وی ادامه داد: فرهنگ کتابخوانی باید از سنین پایه در افراد نهادینه شود و نهاد کتابخانه ها برای ارتقای آگاهی مخاطبان نیازمند نگاه ویژه ای است.

کرمی با اشاره به اینکه هفته کتاب از ۱۹ تا ۳۰ آبان برگزار می شود، تصریح کرد: بیست و ششمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی با شعار «حال خوش خواندن» در گیلان با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری، نمایشگاهی، اجتماعی و آموزشی برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری جشنواره دوچرخه‌سواری با عنوان «رکاب شاد تا کتاب» خبر داد و گفت: این جشنواره جمعه ۱۸ آبان با حضور کودکان ۹ تا ۱۲سال برگزار می‌شود.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی گیلان با اشاره به برگزاری جشنواره یک‌روزه کتاب به مناسبت این هفته در استان، اظهارکرد: این جشنواره با هدف معرفی فعالیت‌های حوزه کتابخوانی توسط فعالان و خانواده‌های کتاب‌خوان اجرا می شود.

وی عضویت رایگان در کتابخانه‌های عمومی روز پنج‌شنبه ۲۴ آبان را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد.