مقرر شد ظریف گزارش «دیپلماسی اقتصادی» را به مجلس ارائه کند

علی نجفی خوشرودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور محمدجواد ظریف در جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جهت بررسی سوالات نمایندگان، اظهار داشت: سوال پورمختار درباره اقدامات صورت گرفته جهت محور قرار دادن اقتصاد و توسعه ملی و همچنین ارتقاء جایگاه ایران در صحنه جهانی مطرح شد.

وی افزود: پاسخ وزیر امور خارجه این بود که سفارت خانه های ایران در خارج از کشور از تمام ظرفیت خود برای توسعه دیپلماسی اقتصادی بهره می گیرند و در این راه مضایغه نمی کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: البته آقای ظریف به محدودیت های بودجه ای وزارت امور خارجه اشاره کرد و فعالیت نمایندگی های ایران در خارج از کشور را تحت تأثیر مولفه های مختلف دانست و در نهایت پورمختار از پاسخ های او قانع نشد.

نجفی با اشاره به سوال مطرح شده محمدرضا صباغیان درباره اینکه چرا علیرغم اجرای تمامی تعهدات دولت در برجام، آمریکا از آن خارج شد و به تعهداتش عمل نکرد، گفت: وزیر امور خارجه روند مذاکرات برجام را تبیین کرد.

وی ادامه داد: ظریف معتقد بود که خروج آمریکا از برجام موید آن است که آمریکایی ها در برجام احساس شکست کرده اند و از سوی دیگر امروز سایر کشورها با اقدامات امریکا همراه نیستند که این نماینده هم از پاسخ های ظریف قانع نشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه حجت الاسلام ذوالقدر هم سوالی مطرح کرد مبنی بر اینکه چرا نمایندگی های ایران در حوزه خلیج فارس به سختی روادید می دهند، اظهار داشت: پاسخ آقای ظریف این بود که ما به دنبال تسهیل در صدور روادید هستیم و پیگیری های لازم را در این باره انجام می دهیم که در نهایت نماینده سوال کننده از پاسخ وی قانع شد.

نجفی با اشاره به سوال حاجی دلیگانی درباره علت آنکه نسبت به طرح دعاوی ظالمانه از طرف آمریکا علیه ایران در محاکم قضایی این کشور اقدام نمی شود، تصریح کرد: وزیر امور خارجه ضمن اشاره به ساز و کار و قوانین داخلی در امریکا بیان کرد که مسئولیت این کار با وزارت خارجه نیست و مرکز حقوقی بین المللی مسئولیت دعاوی ایران را دارد و البته تأکید کرد که وزارت خارجه پیگیری های خود را در این باره انجام می دهد.

وی با اشاره به سوال اسدالله عباسی درباره علت توجه دستگاه دیپلماسی کشور به برجام و عدم توجه به حوزه های دیگر از جمله روابط با همسایگان، گفت: آقای ظریف در پاسخ به این سوال، اقدامات و برنامه های وزارت امور خارجه برای توسعه روابط با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان را تشریح کرد که پاسخ های وی از سوی نماینده سوال کننده قانع کننده بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به مطرح شدن سوالی از سوی کریمی قدوسی مبنی بر اینکه نتیجه سفرهای گروه های اقتصادی وزارت خارجه چیست؟ اظهار داشت: پاسخ آقای ظریف این بود که این سفرهای تیم اقتصادی هیچ هزینه ای برای وزارت خارجه ندارد.

نجفی بیان کرد: وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال مذکور بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد چرا که این سفرها منجر به انعقاد قراردادهای تجاری بسیار خوبی می شود و در نهایت مقرر شد که گزارش کاملی از اقدامات وزارت خارجه در این زمینه ارائه شود تا پس از آن نماینده سوال کننده، نظراتش را اعلام کند.

وی با اشاره به سوال قاضی پور مبنی بر اینکه چرا وزارت خارجه و سفیر ایران در باکو با اظهارات ضد ایرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی که اخیراً در سفر وی به آذربایجان بوده، برخورد نکرده است؟ خاطرنشان کرد: آقای ظریف در پاسخ به این سوال ضمن تأکید بر اینکه پیگیری های لازم صورت می گیرد بیان کرد که نسبت به این اظهارات از کانال های مختلف از جمله از طریق سفیر ایران در باکو اعتراض شده و قرار شد نماینده سوال کننده پس از مشاهده مستندات انجام شده درباره قانع شدن یا قانع نشدن خود اعلام نظر کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به سوال ساداتی نژاد مبنی بر علت عدم موضع گیری نماینده کشورمان در محکومیت نقض حقوق مسلمانان میانمار گفت: در این باره هم قرار بر این شد که آقای ساداتی نژاد پس از دریافت پاسخ کتبی وزارت خارجه درباره اقدامات انجام شده اش در این باره اعلام نظر کند.

وی با اشاره به سوال جعفرپور درباره علت بی توجهی به حقوق بازرگانان و صرافان ایرانی شاغل در امارات، تصریح کرد: پاسخ آقای ظریف این بود که تمام تلاش خود را برای حفظ حقوق شهروندان ایرانی انجام می دهیم اما علیرغم این توضیحات نماینده از پاسخ های وزیر قانع نشد.