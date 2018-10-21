همراهی ۹۰۰ روحانی با کاروان های زائران پیاده امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام علی دارابی ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی مدیران کل تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه استان های خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی، سمنان و گلستان در مشهد اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی با تمامی ظرفیت های در اختیار، در خدمت این جریان مقدس و کنگره عظیم عاشورایی و واقعه قدسی پیاده روی امام رضا(ع)خواهد بود.

وی افزود: با توجه به اینکه قرار است به ازای هر ۱۰۰ نفر، یک مبلّغ زائران را همراهی کند سازمان تبلیغات با بهره گیری از ظرفیت مبلغان و مبلغات بیش از ۹۰۰ روحانی برادر و خواهر را با برگزاری دوره های آموزشی با تأکید بر افزایش توان مهارتی، از مبدأ با زائران پیاده همراه خواهد کرد که این همراهی با صمیمیت و همراه با ارتقای معرفتی خواهد بود.

معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: یکی از الزامات پیاده روی دهه آخر صفر، تغذیه فکری و معرفتی و شرعی زائران است که ما با برگزاری دوره های بازآموزی برای مبلغان کاروان ها پیرامون بهره گیری از آداب زیارت، سبک زندگی رضوی، پاسخگویی به شبهات و سؤالات زائران و برخورد هوشمندانه با شبهات، پاسخگویی کارشناسانه و حکیمانه نسبت به رفع و دفع شبهات را فراهم کرده ایم.

دارابی گفت:هیئات مذهبی به‌عنوان پیاده نظام ولی فقیه در عرصه خدمات رسانی نیز فعال هستند و با برگزاری دوره های آموزشی برای هیئات مذهبی این ظرفیت مردمی به عرصه آمده اند و ان شاءالله با همت عالی و دلدادگی و اخلاص مردم تا به امروز دیده ایم و خواهیم دید با این شرایطی که دشمن پیش آورده است مردم ولایت مدار و محبان اهل بیت(ع)هر آنچه را دارند در طبق اخلاص قرار می دهند و در جهت توسعه فرهنگ زیارت گام بر می دارند.