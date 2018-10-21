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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۴

معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی خبرداد:

همراهی ۹۰۰ روحانی با کاروان های زائران پیاده امام رضا(ع)

همراهی ۹۰۰ روحانی با کاروان های زائران پیاده امام رضا(ع)

مشهد- معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی گفت:طبق برنامه ریزی انجام شده  ۹۰۰ روحانی از مبدأ با زائران پیاده امام رضا(ع) همراه خواهند بود.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام علی دارابی ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی مدیران کل تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه استان های خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی، سمنان و گلستان در مشهد اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی با تمامی ظرفیت های در اختیار، در خدمت این جریان مقدس و کنگره عظیم عاشورایی و واقعه قدسی پیاده روی امام رضا(ع)خواهد بود.

وی افزود: با توجه به اینکه قرار است به ازای هر ۱۰۰ نفر، یک مبلّغ زائران را همراهی کند سازمان تبلیغات با بهره گیری از ظرفیت مبلغان و مبلغات بیش از  ۹۰۰ روحانی برادر و خواهر را با برگزاری دوره های آموزشی با تأکید بر افزایش توان مهارتی، از مبدأ با زائران پیاده همراه خواهد کرد که این همراهی با صمیمیت و همراه با ارتقای معرفتی خواهد بود.

معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: یکی از الزامات پیاده روی دهه آخر صفر، تغذیه فکری و معرفتی و شرعی زائران است که ما با برگزاری دوره های بازآموزی برای مبلغان کاروان ها پیرامون بهره گیری از آداب زیارت، سبک زندگی رضوی، پاسخگویی به شبهات و سؤالات زائران و برخورد هوشمندانه با شبهات، پاسخگویی کارشناسانه و حکیمانه نسبت به رفع و دفع شبهات را فراهم کرده ایم.

دارابی گفت:هیئات مذهبی به‌عنوان پیاده نظام ولی فقیه در عرصه خدمات رسانی نیز فعال هستند و با برگزاری دوره های آموزشی برای هیئات مذهبی این ظرفیت مردمی به عرصه آمده اند و ان شاءالله با همت عالی و دلدادگی و اخلاص مردم تا به امروز دیده ایم و خواهیم دید با این شرایطی که دشمن پیش آورده است مردم ولایت مدار و محبان اهل بیت(ع)هر آنچه را دارند در طبق اخلاص قرار می دهند و در جهت توسعه فرهنگ زیارت گام بر می دارند.

کد مطلب 4437165

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