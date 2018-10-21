کشورهای پدید آورنده بسیاری از کنوانسیون ها آن را امضا نکرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی عضو مجلس خبرگان رهبری و تولیت آستان قدس رضوی در چهارمین مراسم سالگرد ارتحال آیت الله مهدوی کنی که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، گفت: این مجلس به احترام عالمی انقلابی و سیاست مدار و چهره ای خدا خواه و مردم دوست تشکیل شده پس بهتر است سخن از علم و عالم داشته باشیم.



وی ادامه داد: عالم و فقیه کسی است که دین در درون و بیرون او نقش بسته باشد و خدا نوری در درون او قرار داده باشد که خوب ببیند و خوب بفهمد و خوب عمل کند و بداند هرآنچه در عالم وجود دارد آفریده خداست.



حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه عالمان دین تنها خدا را در عالم موثر می داند ادامه داد : عالمان دین تنها از خدا می خواهند و فقط از خداوند می ترسد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امروز یکی از برنامه های امپراطوری رسانه ای استکبار خالی کردن دل مردم جهان است و می خواهند به مردم القا کنند که شما نمی توانید، اظهار داشت: آنها می خواهند به مردم یمن، سوریه و ... القا کنند که سرنوشت شما آن چیزی است که ما مشخص می کنیم.



وی افزود: آن چیزی که بسیار اهمیت دارد این است که روشنفکران حقیقی، نه آن کسانی که می خواهند جامعه را به سمت غرب ببرد، شهدای ما هستند که جامعه را به خوبی شناختند و عمل کردند. روشنفکر در جامعه بد تعبیر شده است. روشنفکر باید جامعه را به خوبی بشناسد و اگر دید افکار منحرف جامعه را تهدید می کند، پیش از دیگران آگاهی ببخشد و از مرز های فکری و فرهنگی کشور دفاع کند.

روشنفکران حقیقی کسانی هستند که نیاز جامعه را بشناسند

وی افزود: امروز یکی از برنامهای جریان رسانه ای دشمن همین است. آنها می خواهند فرهنگ ظلم پذیری را در جوامع بشری گسترش دهند. امروز در رسانه های دشمن و نوع فیلم هایی که می سازند می خواهند فرهنگ تسلیم شدن در مقابل خواست مستکبران را القا کنند.

رییسی گفت: جریان شایعه ساز کاری می کند تا حق بر خواص جوامع هم پوشانده شود و آن چیزی که امروز بسیار در جامعه اهمیت دارد آن است. وجود روشنفکران حقیقی مانند شهدا است که خوب جامعه و نیاز آن را شناختند و به خوبی جامعه را رصد کردند. روشنفکران حقیقی کسانی هستند که نیاز جامعه را بشناسند و در مواقع خط هشدار دهند.

وی ادامه داد: آیت الله مهدوی‌کنی یک‌روشنفکر واقعی بود که در دوران ستم شاهی از مسجد جلیلی مشکلات را به خوبی شناخت و فریاد کرد. روشنفکری دعوت مردم به فرهنگ غربی نیست. دانشجوی سیاسی دانشجویی است که جامعه خود را به خوبی بشناسد ومتناسب با آن ایفای نقش بکند.

رییسی با اشاره به دوران حکومت پهلوی گفت: مرحوم‌ آیت مهدوی‌کنی از پیشتازان مبارزه با حکومت شاه و از مدافعان پیشتاز انقلاب اسلامی بودند. ایشان به دنبال اجرای دین در جامعه بودند و تاسیس دانشگاه امام صادق (ع) هم در همین راستا بود.

تولیت آستان قدس رضوی با تاکید بر فعالیت بیشتر حوزه ها و دانشگاه ها عنوان کرد: امروز بسیاری از سوالات در حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که باید توسط حوزه و دانشگاه پاسخ داده شود. ما مبتنی بر فقه تمدن ساز در مقابل هیچ سوالی بن بست نداریم. ما با تکیه بر فقه امام صادق(ع) هیچ مشکلی نخواهیم داشت. کاری که آقای مهدوی در دانشگاه امام صادق(ع) کردند کادر سازی افراد متخصص و کار آمد برای نظام و انقلاب بود.

بسیاری از کنوانسیون ها را کشورهای پدید آورنده آن امضا نکردند

وی ادامه داد: هرکدام از یاران امام خمینی (ره) برای تحقق خواسته های امام کارهایی کردند و کاری که آیت الله مهدوی‌کنی کرد کادر سازی برای انقلاب اسلامی بود. این بزرگان در مقابل فرهنگ و اقتصاد لیبرال ایستادند. امروز هم رهبری معظم انقلاب همین سخن را بر زبان جاری می کنند. ایشان می فرمایند تنها راه غلبه بر دشمن ایستادگی است و اقتصاد مقاومتی یکی از نمونه های ایستادگی است.

رییسی گفت: دشمن در میدان جنگ سخت و نرم از ما شکست خورد اما امروز تلفیقی از جنگ نرم و سخت را شروع کرده است. آنها می خواهند با فشار وارد کردن به مردم آنها را خسته کنند. بسیاری از کنوانسیون ها را کشورهای پدید آورنده آن امضا نکردند اما از ما می خواهند آن را امضا و از آن تبعیت کنیم. ما شاهد بودیم در قرار داد الجزایر به خاطر درست ننوشتن واژه تابعیت بارها در دادگاه لاهه محکوم شدیم.

وی درپایان تصریح کرد: دشمن دست بردار نیست؛ ما باید استقلال سیاسی و فرهنگی خود را حفظ کنیم. عالمان ربانی مانند آیت الله مهدوی کنی نسبت به تهدیدات هشدار می دهند و امروز دفاع از استقلال اقتصادی و سیاسی و فرهنگی وظیفه همه است. سند 2030استقلال فرهنگی ما را مورد تهدید قرار می داد که رهبر انقلاب درباره آن هشدار دادند.