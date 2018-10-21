۱۲ هزار مترمربع از اراضی ساحلی نوشهر آزادسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز بائی لاشکی با اشاره به آزادسازی ۱۲ هزار مترمربع از اراضی ساحلی نوشهر ارزش ریالی این اراضی را حدود ۳۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد وضمن قدردانی از حمایت های همه جانبه مدیرکل منابع طبیعی نوشهر در آزاد سازی سواحل افزود: پیش از ظهر امروز دادستان، فرماندار و مدیرکل منابع طبیعی نوشهر از این اراضی بازدید کردند.

وی گفت: آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا در حد فاصل پل خیرود تا سواحل آزاد شده مزگا بخش مرکزی نوشهر واقع شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی نوشهر با اعلام این که طی سه سال گذشته ۱۸۵ فقره اراضی ساحلی آزاد سازی شد، خاطرنشان کرد: این اراضی حدود ۲۱۵ هزار مترمربع را شامل می شود.

به گفته وی از ۵۰ کیلومتر طول ساحلی شهرستان نوشهر تاکنون ۲۵ کیلومتر ان آزاد سازی شد و مردم می توانند از سواحل استفاده کنند.

بائی لاشکی تصریح کرد:نهضت آزاد سازی سواحل تا آزاد سازی تمام سواحل حوزه این شهرستان ادامه دارد.