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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۲

مقام پارلمانی در برلین:

دیپلمات‌های عربستان را از آلمان اخراج کنید

دیپلمات‌های عربستان را از آلمان اخراج کنید

در ادامه واکنش‌های گسترده به قتل نویسنده منتقد سعودی، کمیته روابط خارجی آلمان خواستار فراخواندن دیپلمات‌های این کشور از عربستان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «نوربرت روتگن»، رییس کمیسیون امور خارجه مجلس فدرال آلمان در واکنش به رسوایی قتل نویسنده سعودی خواستار فراخواندن دیپلمات‌های آلمانی از عربستان شده است.

نوربرت روتگن همچنین از دولت خواسته است تا فروش سلاح به عربستان را متوقف و دیپلمات‌های این کشور را از آلمان اخراج کند.

پیش از این نیز برخی از مقامات غربی و اروپایی در واکنش به حادثه قتل خاشقجی خواستار تجدیدنظر در روابط با عربستان سعودی شده بودند.

جمال خاشقجی، نویسنده منتقد سعودی کمتر از سه هفته پیش پس از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه ناپدید شد و دادستانی عربستان ۲۰ روز بعد قتل وی را در ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول تائید کرد.

کد مطلب 4437225

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