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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۱۹

رئیس ستاد اربعین آستان قدس رضوی :

ظرفیت پخت ۱۰۰ هزار وعده غذا در آشپزخانه آستان رضوی مستقر در مهران

ظرفیت پخت ۱۰۰ هزار وعده غذا در آشپزخانه آستان رضوی مستقر در مهران

رئیس ستاد اربعین آستان قدس رضوی گفت: آستان قدس رضوی امسال ظرفیت پخت روزانه بیش از ۱۰۰ هزار وعده غذایی را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری شامگاه امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین گفت: این آستان مقدس امسال هشت موکب مابین پل زائر و پایانه مرزی مهران برپا نموده و توسط آشپزخانه مرکزی مستقر در این بخش به ارایه خدمات می پردازد.

رئیس ستاد اربعین آستان قدس رضوی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به میزان جمعیت روزانه ۳۰ الی ۴۰ هزار وعده غذا طبخ می شود.

وی با اشاره به وظیفه عمده این آستان در خصوص بحث فرهنگی گفت: خادمینی از آستان رضوی در مرزهای ورودی میرجاوه، دو هارون، آستارا، بیله سوار و بازرگان جهت استقبال و پذیرایی از زائرین خارجی مستقر و خدمت رسانی می کنند.

منصوری افزود: خادمین این مرکز در بسیاری از مواکب کرمانشاه و ایلام و خوزستان نیز حضور دارند.

وی خاطر نشان کرد آستان قدس رضوی در بحث تخصصی فرهنگی در مسیر منتهی به پل زائر نیز برای خواهران موکب " اخت الرضا" را برپا کرده است.

شایان ذکر است بسیاری بناهای نمادین از جمله بازسازی صحن انقلاب حرم مطهر امام رضا(ع) در پایانه مرزی مهران و نیز اعزام و استقرار چندین تیم پزشکی در مسیر های منتهی به پایانه های مرزی از فعالیت های آستان قدس رضوی در داخل کشور برای مراسم اربعین است.

کد مطلب 4437236

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