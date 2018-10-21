ظرفیت پخت ۱۰۰ هزار وعده غذا در آشپزخانه آستان رضوی مستقر در مهران

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری شامگاه امروز یکشنبه در گفتگو با رادیو اربعین گفت: این آستان مقدس امسال هشت موکب مابین پل زائر و پایانه مرزی مهران برپا نموده و توسط آشپزخانه مرکزی مستقر در این بخش به ارایه خدمات می پردازد.

رئیس ستاد اربعین آستان قدس رضوی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به میزان جمعیت روزانه ۳۰ الی ۴۰ هزار وعده غذا طبخ می شود.

وی با اشاره به وظیفه عمده این آستان در خصوص بحث فرهنگی گفت: خادمینی از آستان رضوی در مرزهای ورودی میرجاوه، دو هارون، آستارا، بیله سوار و بازرگان جهت استقبال و پذیرایی از زائرین خارجی مستقر و خدمت رسانی می کنند.

منصوری افزود: خادمین این مرکز در بسیاری از مواکب کرمانشاه و ایلام و خوزستان نیز حضور دارند.

وی خاطر نشان کرد آستان قدس رضوی در بحث تخصصی فرهنگی در مسیر منتهی به پل زائر نیز برای خواهران موکب " اخت الرضا" را برپا کرده است.

شایان ذکر است بسیاری بناهای نمادین از جمله بازسازی صحن انقلاب حرم مطهر امام رضا(ع) در پایانه مرزی مهران و نیز اعزام و استقرار چندین تیم پزشکی در مسیر های منتهی به پایانه های مرزی از فعالیت های آستان قدس رضوی در داخل کشور برای مراسم اربعین است.