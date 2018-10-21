اعضای هیئت رئیسه انجمن قلم انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست، پس از ارزیابی اعضا از مجمع عمومی برگزار شده در چهارشنبه هفته گذشته و خواندن بندهایی از اساسنامه انجمن در ارتباط با جایگاه و وظایف هیأت مدیره، رییس، نایب رییس، دبیر و خزانه دار، اعضای هیأت مدیره به انتخاب چهار نفر از میان خود برای تصدی مسؤولیت های مذکور پرداختند.

در نتیجه محسن پرویز به عنوان رئیس، پدرام پاک آیین به عنوان نایب رئیس، راضیه تجار به عنوان دبیر و عباسعلی براتی پور به عنوان خزانه دار برگزیده شدند.

سه عضو دیگر حاضر در این جلسه عبارت بودند از رضا اسماعیلی، کامران پارسی نژاد و احمد میرزاده.

در مجمع عمومی انجمن قلم ایران که روز پنجشنبه ٢۵ مهرماه برگزار شد، دکتر محسن پرویز، راضیه تجار، پدرام پاک آیین، عباسعلی براتی پور، رضا اسماعیلی، کامران پارسی نژاد، سیداحمد میرزاده به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند.