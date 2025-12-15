  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

شلیک ۲۰ گلوله به پیرمرد فلسطینی به‌دلیل در دست داشتن بطری آب!

منابع صهیونیست به ثبت یک جنایت هولناک دیگر توسط نظامیان اشغالگر اسرائیلی در کرانه باختری اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، منابع صهیونیست اعتراف کردند که نظامیان اسرائیلی یک پیرمرد ۵۷ ساله فلسطینی به نام احمد شحاده را نزدیک ایست بازرسی جنوب نابلس طی سپتامبر گذشته مورد هدف قرار دادند؛ این در حالی است که وی تنها یک بطری پلاستیکی آب در دست داشت.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست بعداً اعتراف کردند که این پیرمرد فلسطینی هیچ وسیله‌ای مشکوکی با خود حمل نمی‌کرد و تنها یک بطری پلاستیکی همراهش بود. آنها ۱۸ گلوله به سمت شحاده شلیک کردند که هشت گلوله بعد از افتادن این پیرمرد فلسطینی بر روی زمین به سمت او شلیک شد.

با این وجود، ارتش رژیم صهیونیستی هیچ تحقیقات جنایی مستقلی را در این خصوص انجام نداد. خانواده این شهید فلسطینی نیز اعلام کردند که در بدن وی جای ۲۰ گلوله پیدا شده بود.

نظامیان صهیونیست قبل از شلیک به سمت وی هیچ اخطاری به شحاده ندادند و به صورت ناگهانی شروع به تیراندازی کردند.

    • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 1
      پاسخ
      پیرمرد ؟؟؟؟ 57 ساله میشه پیرمرد؟
      • عباس IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        2 0
        اصلاً شما فرض کن نوزاد یا جوان. داره خوی وحشی‌گری این صهیون پلید رو میگه؛ اون‌وقت می فرمایید 57 ساله مگه پیر هست!!!!!
    • محمد IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 0
      پاسخ
      این صهبونیسمها همچنان انسانیت و مدنیت را در جهان تهدید میکنند.

