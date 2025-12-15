به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با سرپرست معاونت سوادآموزی کردستان که در آستانه هفته سواد آموزی انجام شد، آموزش‌دهندگان را انسان‌هایی نجیب و کم‌توقع توصیف کرد و اظهار کرد: توانمندی علمی آموزش‌دهندگان، کیفیت آموزش افراد بی‌سواد و کم‌سواد را تضمین می‌کند و دغدغه‌های آنان باید پیگیری شود.

وی افزود: تأسیس نهضت سوادآموزی اتفاقی تأثیر گذار در کشور بود و آموزش و با سواد کردن، خواندن و فهمیدن روحیه امید را در زندگی مردم ایجاد می‌کند.

حجت الاسلام پور ذهبی اقدامات سواد آموزی در سال‌های خدمت را مؤثر و رو به جلو عنوان کرد.

برکات و دستاوردهای سوادآموزی در کردستان

سه رکاو غفاری، سرپرست معاونت سواد آموزی استان، نیز در ابتدای دیدار، ریشه‌کنی بی‌سوادی را توصیه‌ای از امامین انقلاب دانست و گفت: از دی‌ماه ۱۳۵۸ تاکنون، نهضت سوادآموزی برکات و دستاوردهای فراوانی داشته است.

وی افزود: در راستای منویات مقام معظم رهبری، برنامه‌های سوادآموزی تا حصول نتیجه و ریشه‌کنی معضل بی‌سوادی ادامه خواهد داشت.

غفاری نیز با اشاره به مأموریت‌های جدید، بر آموزش مهارت‌های عملی برای ورود افراد به جامعه تأکید کرد و افزود: دوره‌های سوادآموزی علاوه بر آموزش سواد پایه، مهارت‌آموزی را نیز در دستور کار دارند.

سوادآموزی مدرسه‌محور و برنامه‌های هفته سوادآموزی

سرپرست معاونت سوادآموزی استان از اجرای سوادآموزی مدرسه‌محور در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: مدارس منتخب به عنوان پایگاه سوادآموزی انتخاب شده و از امکانات آن‌ها برای آموزش استفاده خواهد شد.

وی همچنین برنامه‌های هفته سوادآموزی (۱ تا ۷ دی‌ماه) را تشریح و ابراز امیدواری کرد که مجموعه سوادآموزی از بیانات و رهنمودهای نماینده ولی فقیه بهره‌مند شود.

غفاری از آموزش‌دهندگان به عنوان نیروهای با تجربه یاد کرد و از نماینده ولی فقیه درخواست کرد وضعیت آنان پیگیری شود.

وی در پایان ضمن تقدیر از حمایت ویژه نماینده ولی فقیه، اعلام کرد که مجموعه سوادآموزی از توصیه‌ها و رهنمودهای ایشان در راستای ارتقای کیفیت فعالیت‌ها بهره خواهد برد.