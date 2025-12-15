  1. استانها
  2. کردستان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

پورذهبی: نهضت سوادآموزی روحیه امید را در زندگی مردم ایجاد می‌کند

پورذهبی: نهضت سوادآموزی روحیه امید را در زندگی مردم ایجاد می‌کند

سنندج- نماینده ولی فقیه در کردستان نهضت سوادآموزی را یکی از رویش‌های انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: نهضت سوادآموزی روحیه امید را در زندگی مردم ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با سرپرست معاونت سوادآموزی کردستان که در آستانه هفته سواد آموزی انجام شد، آموزش‌دهندگان را انسان‌هایی نجیب و کم‌توقع توصیف کرد و اظهار کرد: توانمندی علمی آموزش‌دهندگان، کیفیت آموزش افراد بی‌سواد و کم‌سواد را تضمین می‌کند و دغدغه‌های آنان باید پیگیری شود.

وی افزود: تأسیس نهضت سوادآموزی اتفاقی تأثیر گذار در کشور بود و آموزش و با سواد کردن، خواندن و فهمیدن روحیه امید را در زندگی مردم ایجاد می‌کند.

حجت الاسلام پور ذهبی اقدامات سواد آموزی در سال‌های خدمت را مؤثر و رو به جلو عنوان کرد.

برکات و دستاوردهای سوادآموزی در کردستان

سه رکاو غفاری، سرپرست معاونت سواد آموزی استان، نیز در ابتدای دیدار، ریشه‌کنی بی‌سوادی را توصیه‌ای از امامین انقلاب دانست و گفت: از دی‌ماه ۱۳۵۸ تاکنون، نهضت سوادآموزی برکات و دستاوردهای فراوانی داشته است.

وی افزود: در راستای منویات مقام معظم رهبری، برنامه‌های سوادآموزی تا حصول نتیجه و ریشه‌کنی معضل بی‌سوادی ادامه خواهد داشت.

غفاری نیز با اشاره به مأموریت‌های جدید، بر آموزش مهارت‌های عملی برای ورود افراد به جامعه تأکید کرد و افزود: دوره‌های سوادآموزی علاوه بر آموزش سواد پایه، مهارت‌آموزی را نیز در دستور کار دارند.

سوادآموزی مدرسه‌محور و برنامه‌های هفته سوادآموزی

سرپرست معاونت سوادآموزی استان از اجرای سوادآموزی مدرسه‌محور در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: مدارس منتخب به عنوان پایگاه سوادآموزی انتخاب شده و از امکانات آن‌ها برای آموزش استفاده خواهد شد.

وی همچنین برنامه‌های هفته سوادآموزی (۱ تا ۷ دی‌ماه) را تشریح و ابراز امیدواری کرد که مجموعه سوادآموزی از بیانات و رهنمودهای نماینده ولی فقیه بهره‌مند شود.

غفاری از آموزش‌دهندگان به عنوان نیروهای با تجربه یاد کرد و از نماینده ولی فقیه درخواست کرد وضعیت آنان پیگیری شود.

وی در پایان ضمن تقدیر از حمایت ویژه نماینده ولی فقیه، اعلام کرد که مجموعه سوادآموزی از توصیه‌ها و رهنمودهای ایشان در راستای ارتقای کیفیت فعالیت‌ها بهره خواهد برد.

کد خبر 6689954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها