به گزارش خبرنگار مهر، طاهر عبدالحی، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، امروز (دوشنبه، ۲۴ آذر) در نشست خبری حاشیه نهمین نمایشگاه حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته، با اشاره به وضعیت پروازهای بینالمللی گفت: به دلیل تحریمها، پروازهای بینالمللی ابتدا به تدریج کاهش یافت و در نهایت پروازهای اروپایی به طور کامل متوقف شد.
وی افزود: حتی ایرلاینهایی که در کشورهای اطراف فعال بودند و قصد داشتند مسافران ایرانی را به اروپا جابهجا کنند، اجازه فعالیت پیدا نکردند.
مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تلاشهای بخش حقوقی شرکت و همکاری وزارت امور خارجه، ادامه داد: ارتباطات گستردهای با دستگاههای مرتبط برقرار شد، اما حل این موضوع نیازمند دیپلماسی سنگین و رویههای بروکراتیک در اتحادیه اروپا است که در دست اقدام است و ادامه خواهد یافت.
عبدالحی در خصوص وضعیت پروازها به عراق و دیگر کشورها، تصریح کرد: شرایط کنونی هواپیمایی ایرانایر بیسابقه است. ما دو فروند هواپیما خریداری کردهایم که هماکنون در اختیار شرکت نیست و با وجود ۲۰ فروند هواپیما، بخش عمدهای از پروازها تنها با ۸ فروند هواپیما انجام میشود.
وی از بدهی ۱۵ میلیون دلاری به فرودگاههای استانبول، نجف، دبی، جده و مدینه، خبر داد و گفت: مشکلات پروازها به استانبول برطرف نشده و برای ازسرگیری این پروازها طی هفته آینده رایزنیهایی در حال انجام است.
مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: با این حال، مشکلات مالی و بدهیهای تاریخی شرکت به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که ناشی از درآمد-هزینه نامتعادل طی ۱۱ سال گذشته است.
