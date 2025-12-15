  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

بدهی ۱۵ میلیون دلاری ایران‌ایر به فرودگاه‌های خارجی

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بدهی ۱۵ میلیون دلاری به فرودگاه‌های خارجی، گفت: مجموع بدهی‌های تاریخی ایران‌ایر به حدود ۴۳ همت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر عبدالحی، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، امروز (دوشنبه، ۲۴ آذر) در نشست خبری حاشیه نهمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته، با اشاره به وضعیت پروازهای بین‌المللی گفت: به دلیل تحریم‌ها، پروازهای بین‌المللی ابتدا به تدریج کاهش یافت و در نهایت پروازهای اروپایی به طور کامل متوقف شد.

وی افزود: حتی ایرلاین‌هایی که در کشورهای اطراف فعال بودند و قصد داشتند مسافران ایرانی را به اروپا جابه‌جا کنند، اجازه فعالیت پیدا نکردند.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تلاش‌های بخش حقوقی شرکت و همکاری وزارت امور خارجه، ادامه داد: ارتباطات گسترده‌ای با دستگاه‌های مرتبط برقرار شد، اما حل این موضوع نیازمند دیپلماسی سنگین و رویه‌های بروکراتیک در اتحادیه اروپا است که در دست اقدام است و ادامه خواهد یافت.

عبدالحی در خصوص وضعیت پروازها به عراق و دیگر کشورها، تصریح کرد: شرایط کنونی هواپیمایی ایران‌ایر بی‌سابقه است. ما دو فروند هواپیما خریداری کرده‌ایم که هم‌اکنون در اختیار شرکت نیست و با وجود ۲۰ فروند هواپیما، بخش عمده‌ای از پروازها تنها با ۸ فروند هواپیما انجام می‌شود.

وی از بدهی ۱۵ میلیون دلاری به فرودگاه‌های استانبول، نجف، دبی، جده و مدینه، خبر داد و گفت: مشکلات پروازها به استانبول برطرف نشده و برای ازسرگیری این پروازها طی هفته آینده رایزنی‌هایی در حال انجام است.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: با این حال، مشکلات مالی و بدهی‌های تاریخی شرکت به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که ناشی از درآمد-هزینه نامتعادل طی ۱۱ سال گذشته است.

زهره آقاجانی

